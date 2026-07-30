Controlado un incendio forestal en un barranco de la Vall de Gallinera
Ya luchan contra las llamas los bomberos de los parques de Dénia y Sant Vicent, así como del retén itinerante de la Marina Baixa, cinco unidades de bomberos forestales y dos medios aéreos
Las labores de extinción evolucionan de forma favorable
Imposible bajar la guardia con el fuego. Este mediodía, sobre las 12.30 horas, se ha declarado un incendio en la Vall de Gallinera. Está cerca de la carretera que serpentea por este valle. Se halla cerca del último pueblo antes de cruzar al Comtat. Ese pueblo es Benissili. El incendio es forestal y ha comenzado dentro de un barranco. Es muy complicado el acceso por tierra. De ahí que ya estén realizando continuas descargas dos medios aéreos.
El fuego se ha controlado rápidamente. Se ha logrado detener el avance y propagación de las llamas.
La movilización ha sido inmediata y muy numerosa. Están luchando contra las llamas 1 sargento, dos cabos y 12 bomberos de los parques de Dénia y Sant Vicent. Se han desplazado con un vehículo de mando y jefatura, una bomba forestal pesada y una bomba nodriza pesada. También ha acudido el retén itinerante de la Marina Baixa. Están en la zona igualmente cinco unidades de bomberos forestales.
El fuego está metido en una zona agreste y de complicado acceso. Dos medios aéreos combaten las llamas.
De momento la evolución de las labores de extinción es favorable.
Fuente: Levante - EMV
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