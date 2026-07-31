Calp habilita dos nuevas parcelas privadas como aparcamiento público

El Ayuntamiento de Calp habilita dos nuevas parcelas de titularidad privada como aparcamiento público al alquilarlas a sus propietarios durante un año. Se trata de una parcela ubicada en Senieta 3C, freten al Club de Tenis, y una parela ubicada en Senieta 7E, ubicada en el acceso al vial J, frente a las pistas deportivas.

En los próximos días ambos terrenos , con una extensión aproximada de unos 2.000 m2 cada uno y con una capacidad total para 150 coches, estarán abiertos al público general. Se tata de parcelas ubicadas en zonas cercanas al casco urbano y a la zona de playas.

En 2022 el Ayuntamiento de Calp creó un acuerdo marco para el arrendamientos de terrenos con la finalidad de crear aparcamientos disuasorios en diferentes zonas del municipio. El concepto de aparcamiento disuasorio hace referencia al estacionamiento para automóviles situado en la periferia del municipio para alentar a los conductores a aparcar su vehículo y acceder al centro andando.

Los nuevos aparcamientos / Levante-EMV

Con ello se priorizan los recorridos peatonales, se recupera espacio público para el peatón y se descongestiona de vehículos el centro urbano. Del mismo modo, existen áreas -como son las playas- cuya atracción se concentra en ciertas épocas del año superando la demanda de estacionamiento al espacio físico capaz de dar respuesta a esta.

Desde el Ayuntamiento se pretende la creación de aparcamientos disuasorios que permitan absorber la demanda de plazas de aparcamiento en entornos cercanos al casco urbano.

En la actualidad no existe suficiente suelo calificado como dotacional en suelos desarrollados urbanísticamente para poder hacer frente a la demanda de estacionamiento, por ello, es necesario acudir a terrenos de titularidad privada que, encontrándose libres de edificación, puedan albergar este tipo de uso.

Áreas de influencia del centro histórico y la playa del Arenal-Bol

El objetivo del Ayuntamiento es la creación una bolsa de terrenos de titularidad privada que pueda dar respuesta a la demanda de plazas de aparcamiento en las áreas de influencia del casco urbano y la playa del Arenal-Bol.

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La alcaldesa, Ana Sala, ha señalado que “en los últimos años desde la Concejalía de Territorio se ha trabajado para adquirir parcelas de titularidad privada para crear aparcamientos disuasorios próximos al casco urbano y a la expansión de casco para facilitar el aparcamiento público. Tenemos también el servicio de estacionamiento regulado que tiene otra finalidad como la rotación de vehículos, que empresas y y particulares tengan facilidad para estacionar en el área comercial de manera temporal. Seguimos buscando más aparcamientos disuasorios”.