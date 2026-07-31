El tesoro mejor guardado de la costa de Alicante: una cala escondida entre acantilados con casitas de pescadores (y que no es el Portixol)

La costa de Alicante todavía guarda rincones que parecen resistirse al paso del tiempo. Más allá de las playas urbanas, los paseos marítimos y las calas más fotografiadas, hay lugares donde el Mediterráneo conserva un aire más salvaje: acantilados, senderos estrechos, aguas transparentes, antiguas construcciones junto al mar y una sensación de aislamiento que cada vez resulta más difícil encontrar.

Son espacios que no se descubren por casualidad. Para llegar a ellos hay que caminar, remar o navegar, y precisamente esa dificultad es lo que ha permitido que sigan manteniendo parte de su esencia. En la Marina Alta, entre Benitatxell y Teulada-Moraira, se esconde uno de esos tesoros: Cala Llebeig, una pequeña cala de roca y grava que muchos consideran una de las más naturales y mejor conservadas de la provincia.

Cala Llebeig

Cala Llebeig se encuentra en el límite entre los términos municipales de El Poble Nou de Benitatxell y Teulada-Moraira, en una franja de litoral dominada por acantilados y barrancos. No tiene acceso por carretera y solo se puede llegar a ella por mar o a pie, bien siguiendo el barranco desde Teulada-Moraira o por la senda que discurre junto al acantilado desde Benitatxell; ambas forman parte del sendero SL-CV 50. Esa ausencia de acceso directo en coche es una de las razones por las que la cala conserva su carácter apartado.

El paisaje es tan sencillo como espectacular. La cala se abre en la desembocadura del Barranc de la Viuda, rodeada por un anfiteatro natural de roca, con aguas cristalinas y un fondo perfecto para quienes disfrutan del baño tranquilo, el snorkel o la llegada en kayak. No hay restaurantes, socorristas, duchas ni servicios en la orilla. Por eso, quien vaya debe llevar agua, comida, protección solar, calzado adecuado y todo lo necesario para la vuelta.

Casa de pescadores

Pero Cala Llebeig no es solo una postal. Sus casitas de antiguos pescadores, situadas a escasos metros de la orilla, son parte fundamental de su encanto. Esta cala nos traslada a otra época, cuando esos habitáculos excavados en la roca servían de refugio para quienes tenían en el mar su medio de vida. También evocan un pasado de vigilancia y contrabando, cuando este rincón era uno de los pocos puntos posibles de desembarco en un litoral de acantilados abruptos.

Ruta de los acantilados

La forma más popular de llegar es por la Ruta de los Acantilados desde Cala Moraig. Son unos dos kilómetros de ida, aproximadamente cuatro entre ida y vuelta, por un sendero que regala vistas constantes al Mediterráneo. El recorrido no es excesivamente largo, pero sí exige prudencia, sobre todo en el tramo final de bajada a la cala, donde puede haber piedra suelta. La otra opción es entrar por el Barranc de la Viuda desde la zona de Teulada-Moraira, en un recorrido algo más corto pero con pasos más incómodos, donde en algunos puntos puede ser necesario ayudarse de las manos.

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Una vez allí, el premio es la calma. Cala Llebeig invita a bañarse, hacer snorkel, descansar sobre las rocas y observar el perfil de los acantilados que la protegen. El agua suele ser clara cuando el mar está tranquilo, pero no conviene confiarse: es una cala sin servicios y cualquier cambio de viento o oleaje puede complicar la salida, especialmente si se llega en kayak o paddle surf. Su nombre también tiene sabor marinero: “llebeig” es el viento del suroeste, conocido también como lebeche, a menudo cargado de polvo por su procedencia africana.