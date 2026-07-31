Xàbia cierra la playa de la Grava al detectar un vertido

Xàbia toma una de esas decisiones que son más que incómodas en pleno verano. Ha cerrado la playa de la Grava. Las analíticas diarias que realiza la Dirección General del Agua (conselleria de Medio Ambiente) han dado parámetros anómalos y que distan de la calidad habitual del agua de esta playa, que suele ser excelente.

Las fuentes municipales consultadas han advertido que una embarcación podría haber vaciado la sentina. En principio, no creen que la contaminación provenga de la red de saneamiento (el alcantarillado).

La bandera roja ondea en la playa de la Grava / A. P. F.

El caso es que los socorristas, sobre las 12.30 horas, han izado la bandera roja y han prohibido el baño. La playa se ha quedado medio desierta. Es una imagen insólita para un 31 de julio. Algunos bañistas han optado por quedarse, pero solo para tomar el sol y no para darse un chapuzón. Los socorristas están explicando que hoy es mejor buscar otra playa de Xàbia para zambullirse y refrescarse. La playa urbana de la Grava es una de las más concurridas del municipio.

A la espera de la nueva analítica

El ayuntamiento estará pendiente de las analíticas. Si confirman que no hay contaminación, abrirá inmediatamente la playa.

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El municipio había dejado atrás los problemas de vertidos en sus playas. De hecho, la del Arenal ha recuperado este verano la bandera azul.