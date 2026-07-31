Xàbia suspenderá temporalmente la licencia de la discoteca del Montgó cuando se cierre el parque natural por riesgo de incendio

Ha ocurrido dos veces este verano. Las sendas y caminos del parque natural del Montgó estaban cerrados y precintados por el riesgo extremo de incendio forestal (nivel de preemergencia 3) y, sin embargo, la discoteca Hacienda, que está dentro del parque natural (tiene licencia desde 1966), sí estaba abierta y sus clientes, al acabar la fiesta, invadían la carretera de la partida rural de la Plana (el vial que lleva al faro y al mirador del cabo de Sant Antoni) y deambulaban sin restricciones. Los vecinos de la Plana se echaban las manos a la cabeza. Ellos no podían salir a pasear y, en cambio, los jóvenes que iban a Hacienda campaban a sus anchas.

No volverá a ocurrir. La alcaldesa, Rosa Cardona, ha desvelado hoy en el pleno que ha emitido un decreto que impedirá que se dé esa "grave paradoja jurídica". Esa es la expresión que aparece en los informes policiales en los que se basa el decreto. Y la paradoja alude, precisamente, a ese hecho de que los vecinos no puedan pasear por el parque natural, dado que está cerrado, y sí se permitan "aglomeraciones nocturnas de personas y vehículos". Los informes apelan a la "precaución y proporcionalidad". Y el decreto es claro: la licencia de actividad de la discoteca quedará suspendida "puntual y extraordinariamente" cuando vuelva a cerrarse el Montgó por riesgo extremo de incendios. Esa medida cautelar ya se ha trasladado a la propietaria de la discoteca.

En el pleno de esta tarde, el concejal del PSOE Vicent Miralles ha preguntado por esa contradicción de que el Montgó estuviera clausurado y la discoteca funcionara sin restricciones. La alcaldesa ha revelado que ha dictado el decreto que permite la suspensión temporal de la licencia. También ha dicho que si ha ocurrido dos veces esa anomalía se debe a que el cierre del parque natural no afecta a las carreteras y la discoteca linda con la carretera de la Plana.

La discoteca se verá obligada a cerrar

La alcaldesa ha recordado que le ha reclamado a la discoteca que redacte un plan de autoprotección para prevenir incendios. La dueña lo ha presentado y el ayuntamiento lo está revisando. Y ha avanzado que si la Generalitat Valenciana establece una nueva preemergencia nivel 3 por riesgo extremo de incendios, inmediatamente la licencia de Hacienda quedará suspendida y la discoteca se verá abocada a cerrar.

Se evita así un resquicio que nadie entendía. Y los que menos lo entendían eran los vecinos de la Plana. Viven en una partida del Montgó de gran riqueza forestal y temían que, al concentrarse tantos jóvenes después de una noche de parranda, pudieran cometer una imprudencia (tirar una colilla en la cuneta, por ejemplo) y originar un incendio.

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Cardona ha insistido en que esa suspensión de la licencia protege a los vecinos de la Plana y también a los clientes de la discoteca que deambulaban por la zona sin ser conscientes del peligro de verse ellos también atrapados en un posible incendio forestal.

Fuente: Levante - EMV