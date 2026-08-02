Parece Filipinas pero es Alicante: la cala más verde y espectacular de toda la provincia

La costa de Alicante está llena de calasque parecen diseñadas para el verano. Entre acantilados, fondos rocosos, aguas transparentes y pequeñas playas de grava, el litoral alicantino ofrece rincones muy distintos a los grandes arenales urbanos. Hay calas para hacer snorkel, otras para llegar en kayak, algunas escondidas entre pinos y muchas que obligan a madrugar si se quiere disfrutarlas con calma en los meses de más calor.

Ese atractivo tiene mucho que ver con la mezcla de mar y montaña que se repite en varios puntos de la provincia. En la Marina Alta, especialmente entre Moraira, Benitatxell y Xàbia, la costa cambia de forma radical: desaparecen las playas largas y aparecen paredes de roca, miradores, cuevas marinas y aguas con tonos que van del azul intenso al verde esmeralda. No hace falta viajar a Filipinas para encontrar un paisaje de acantilados y agua cristalina: Alicante también guarda postales que parecen sacadas de un destino exótico.

Cala del Moraig

Una de las más espectaculares es la Cala del Moraig, situada en El Poble Nou de Benitatxell, entre Moraira y Xàbia. Es la cala principal del municipio y uno de sus grandes tesoros naturales. Se encuentra al abrigo del macizo del Puig Llorença, en un entorno de acantilados, vegetación mediterránea y aguas limpias que invitan al baño desde el primer vistazo.Tiene unos 300 metros de longitud, un tamaño reducido para la enorme demanda que recibe en verano.

Agua turquesa

Lo que más llama la atención de Cala Moraig es el color del agua. En los días de mar tranquila, la combinación de fondo claro, grava, roca, posidonia y luz mediterránea crea una tonalidad verde azulada que explica por qué muchos la comparan con rincones del Sudeste Asiático. No es una playa de arena fina, sino de grava y cantos, por lo que conviene llevar escarpines o calzado de agua. A cambio, ofrece una transparencia excelente para practicar snorkel, observar el fondo marino y disfrutar de una cala mucho más salvaje que las playas urbanas tradicionales.

Cova dels Arcs

Uno de sus grandes atractivos está en la Cova dels Arcs, una cueva marina situada junto a la cala y famosa por sus arcos naturales de roca. Es uno de los lugares más fotografiados de la Costa Blanca y también un punto muy apreciado por quienes practican snorkel, kayak o buceo. La cueva combina formas kársticas, entradas de luz y agua cristalina, aunque hay que visitarla con prudencia: el mar debe estar en calma y las actividades subacuáticas más exigentes deben hacerse con profesionales.

Senderismo

Cala Moraig también permite completar el día con senderismo y miradores. Desde su entorno parte la conocida ruta de los acantilados hacia Cala Llebeig, un recorrido con vistas espectaculares al Mediterráneo, antiguas construcciones vinculadas a pescadores y un paisaje abrupto que resume la belleza de esta parte de la Marina Alta. También merece la pena acercarse a los miradores de la zona para contemplar la cala desde arriba, donde se aprecia mejor esa imagen de agua verde, roca blanca y vegetación que la hace tan especial. Eso sí, en verano hay que evitar las horas centrales, llevar agua y no improvisar rutas por tramos escarpados o sin señalización.

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Cómo llegar

El acceso a Cala Moraig ha cambiado en los últimos años para controlar la presión turística. El Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell reactivó el servicio de autobús lanzadera gratuito el 1 de julio de 2026, operativo diariamente hasta el 31 de agosto para trasladar bañistas a la cala. Además, el aparcamiento está regulado y los vehículos que acceden más de 20 minutos a la zona deben disponer de autorización para el día correspondiente. Por eso conviene planificar la visita, reservar o consultar el sistema vigente antes de ir, llevar comida, agua y protección solar, y respetar un entorno que solo conserva su aspecto paradisíaco si quienes lo visitan no dejan huella. Cala Moraig no es solo una cala bonita: es uno de esos paisajes verdes y azules que explican por qué la Costa Blanca sigue sorprendiendo incluso a quienes creen conocerla entera.