Fallece un joven de 32 años de Xàbia en un accidente de moto en Castell de Castells
Había salido como otros domingos a disfrutar de una de sus aficiones preferidas, las rutas moteras
Formaba parte de una familia muy conocida de Xàbia
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Un joven de 32 años vecino de Xàbia ha fallecido esta mañana al sufrir, sobre las 12 horas, un accidente de moto en Castell de Castells. Era aficionado a las motos y a estas salidas moteras de los domingos. Estas carreteras viradas y de montaña del interior de la Marina Alta atraen los fines de semana a quienes disfrutan de conducir la moto por bellos parajes y trazar curvas.
No ha trascendido cómo ha ocurrido el accidente. Los servicios sanitarios trasladados al lugar ya no han podido hacer nada para salvar la vida al joven.
Conmoción en Xàbia
La muerte de este joven ha causado gran conmoción en Xàbia. Pertenece a una familia muy conocida del municipio, la familia Nadal. El joven tiene un hijo de dos años.
Fuente: Levante - EMV
- La Crida de Elche bate récord y se convierte en la mascletá vertical más grande de España
- Luto en las Hogueras de Alicante por el fallecimiento de una querida comisionada
- La Almadraba, una playa que suspende de día y luce de noche
- Las 5 calas más escondidas y espectaculares de Alicante para descubrir este verano: como nadar en un acuario
- El Ayuntamiento de Torrevieja se achanta ante la presión de los comerciantes y permitirá de nuevo el aparcamiento en Ramón Gallud este agosto
- Fallece el empresario albaterense José Serna Zaplana a los 86 años
- Un juzgado de Benidorm amplía a 21 los procesados por la trama rusa de blanqueo en la Costa Blanca y Baleares
- La carrera por la primera línea regresa a la playa del Cura de Torrevieja: ¿Quién se llevará el mejor sitio?