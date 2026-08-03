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Fallece un joven de 32 años de Xàbia en un accidente de moto en Castell de Castells

Había salido como otros domingos a disfrutar de una de sus aficiones preferidas, las rutas moteras

Formaba parte de una familia muy conocida de Xàbia

Los servicios sanitarios no han podido hacer nada para salvar al joven motorista

Los servicios sanitarios no han podido hacer nada para salvar al joven motorista / A. P. F.

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Un joven de 32 años vecino de Xàbia ha fallecido esta mañana al sufrir, sobre las 12 horas, un accidente de moto en Castell de Castells. Era aficionado a las motos y a estas salidas moteras de los domingos. Estas carreteras viradas y de montaña del interior de la Marina Alta atraen los fines de semana a quienes disfrutan de conducir la moto por bellos parajes y trazar curvas.

No ha trascendido cómo ha ocurrido el accidente. Los servicios sanitarios trasladados al lugar ya no han podido hacer nada para salvar la vida al joven.

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La muerte de este joven ha causado gran conmoción en Xàbia. Pertenece a una familia muy conocida del municipio, la familia Nadal. El joven tiene un hijo de dos años.

Fuente: Levante - EMV

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