Joe Jonas se escapa a Xàbia: el rincón de Alicante que ha conquistado al cantante de Jonas Brothers

No todos los días se ve a una estrella internacional navegando frente a uno de los paisajes más fotografiados de Alicante. Esta vez, el protagonista ha sido Joe Jonas, cantante, compositor e integrante de Jonas Brothers, que ha elegido Xàbia para disfrutar de unos días de vacaciones junto al Mediterráneo.

La visita del artista ha salido a la luz después de que él mismo compartiera en sus historias de Instagram varias imágenes de su recorrido por la costa. Entre ellas, una estampa muy reconocible para cualquiera que conozca la Marina Alta: el Cap de la Nau visto desde el mar, con sus acantilados y ese perfil que convierte la zona en uno de los grandes reclamos del litoral alicantino.

Joe Jonas, de ruta por la costa de Xàbia

El paso de Joe Jonas por Xàbia no tardó en llamar la atención. Además de las publicaciones del propio cantante, algunos navegantes que se encontraban en la zona aseguraron en redes sociales haber coincidido con él durante la jornada, a bordo de una embarcación en aguas de Xàbia y la Marina Alta.

La escena tiene todos los ingredientes para hacerse viral: pleno verano, mar Mediterráneo, una de las costas más espectaculares de la provincia de Alicantey una figura mundial del pop disfrutando del paisaje como un visitante más.

Por ahora, el artista no ha dado más detalles sobre su estancia ni sobre la duración de sus vacaciones. Lo que sí han dejado claro las imágenes es que Xàbia ha formado parte de su ruta por el Mediterráneo, con el Cap de la Nau como una de las paradas más reconocibles.

El atractivo internacional de Xàbia

La presencia de Joe Jonas vuelve a colocar a Xàbia en el escaparate internacional. El municipio se ha consolidado en los últimos años como uno de los destinos más buscados de la Costa Blanca, tanto por sus calas y acantilados como por la posibilidad de disfrutar del mar con cierta discreción.

El litoral xabiero ofrece precisamente eso: rincones muy reconocibles, paisajes de postal y una navegación que permite descubrir desde el agua algunos de los puntos más emblemáticos de la Marina Alta. El Cap de la Nau, la Granadella, el Portitxol o los acantilados que rodean la costa forman parte de ese imaginario que cada verano atrae a visitantes nacionales e internacionales.

La escapada de Joe Jonas no hace más que reforzar esa imagen. Xàbia vuelve a demostrar que no necesita grandes campañas para aparecer en el mapa: a veces basta con una historia de Instagram, una vista desde el mar y un paisaje que cualquiera reconocería al instante.