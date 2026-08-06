Conduce en Xàbia con un amigo subido en el techo del coche
La Policía Local los pilló y los ha denunciado por conducción temeraria: "La carretera no es un juego ni un escenario para hacer acrobacias".
En Xàbia ya se ven imprudencias de todos los colores. A un conductor y a su amigo les dio por hacer la gracia. El segundo se subió al techo del coche. Una acrobacia estúpida. Y el conductor, tan pancho. Llevaba al ocupante arriba del vehículo, agarrado malamente a donde podía. El resto de conductores contemplaron, estupefactos, la ocurrencia. Y una patrulla de la Policía Local también sorprendió al conductor y a su acompañante equilibrista.
Les ha caído una buena multa. La Policía Local ha difundido la imprudencia. "¡Increíble, pero cierto!", ha advertido en sus redes sociales. Ha avanzado que ha denunciado al conductor por conducción temeraria. "Esta imprudencia no solo pone en riesgo la vida de quien va arriba del coche y compromete la seguridad del resto de usuarios de la vía, sino que constituye una infracción muy grave de la normativa de tránsito".
Seis puntos menos y a rascarse el bolsillo
Los agentes aclaran que la sanción por conducción temeraria implica perder seis puntos del permiso de conducir y una multa económica.
La Policía advierte que "la carretera no es un juego ni el escenaria para hacer acrobacias. Al volante, la seguridad es lo primero". Los agentes están acostumbrado a ver en verano en Xàbia barrabasadas de todos los colores.
Fuente: Levante - EMV
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