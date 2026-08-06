La cueva casi secreta de Alicante en la que te sentirás como Indiana Jones: está llena de calaveras

Alicante no solo sorprende por sus playas, sus calas y sus pueblos blancos mirando al Mediterráneo. En el interior de la provincia también hay lugares capaces de cambiar por completo la idea que muchos tienen de la Costa Blanca: montañas, valles, barrancos y cuevas donde el paisaje se vuelve subterráneo y la historia parece detenida bajo la roca. Son rincones que no necesitan grandes reclamos para impresionar, porque basta con entrar unos metros para sentir que se cruza una puerta hacia otro tiempo.

Entre todas esas escapadas, las cuevas tienen un atractivo especial. Su temperatura, su silencio, sus formas imposibles y sus leyendas convierten cualquier visita en una pequeña aventura. Algunas parecen escenarios de película, con pasadizos iluminados, bóvedas enormes, fósiles incrustados y salas donde la imaginación hace el resto. En la Marina Alta, una de las más llamativas es la Cueva de las Calaveras, un enclave de Benidoleig que combina misterio, restos humanos y una visita apta para descubrir en familia.

Cueva de las Calaveras

La Cueva de las Calaveras recibe ese nombre porque en su interior fueron halladas doce calaveras. La cueva se conoce desde antiguo y su nombre ya anticipa el ambiente de misterio que acompaña al visitante antes incluso de cruzar la entrada.

La cavidad tiene un importante valor geológico y arqueológico. La entrada se sitúa a unos 70 metros sobre el nivel del mar y el conjunto tiene hasta más de 900 metros de longitud, con una zona seca visitable y una parte inundada no abierta al público, lo que ayuda a entender la magnitud real de este sistema subterráneo.

Visita

El recorrido visitable permite caminar entre estalactitas, estalagmitas y grandes cúpulas que alcanzan alturas impresionantes. Durante la visita se pueden apreciar formaciones calcáreas y grandes cúpulas de más de 50 metros, además de un tramo final que conduce al llamado Toll Blau, un lago que en época árabe se intentó aprovechar como fuente para riegos. Esa mezcla de piedra, agua y luz convierte la experiencia en algo más que una simple visita turística: es una forma de mirar el interior de la montaña.

Historia

La historia de la cueva también se lee en sus hallazgos. En su interior se han encontrado restos paleolíticos, eneolíticos y también importantes restos paleontológicos de animales como hienas, caballos, osos, toros, hipopótamos y rinocerontes, depositados en el museo de Alcoy,. Todo ello refuerza la sensación de estar ante un espacio que fue refugio, paso, escondite y archivo natural durante miles de años.

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La visita resulta especialmente atractiva para quienes viajan con niños, porque la cueva combina misterio y facilidad de acceso. No hace falta ser espeleólogo ni adentrarse por galerías complicadas para disfrutarla: el tramo turístico está acondicionado y permite observar formaciones, paneles explicativos y rincones que despiertan la curiosidad. Además, la ubicación permite completar el plan con otros puntos de la Marina Alta. Benidoleig está cerca de Pedreguer, Gata de Gorgos, Dénia, Xàbia o Benissa, y el entorno de la Sierra de Seguili ofrece vistas hacia el Montgó, la costa y los valles cercanos.