El terrible final de "El Terrible" en Xàbia: destrozo y desguace
El pesquero, reflotado tras hundirse en el puerto hace tres semana, se ha sacado al seco y permanecerá junto a los locales de los pescadores hasta que se lo lleven para desmantelarlo
"El Terrible", nombre intrépido. Pero, con el tiempo, la connotación ha cambiado. Este barco de madera que se dedicó a la pesca de cerco se sacó anoche al seco. Antes se reflotó. Submarinistas de la empresa de Altea Algar Servicios Marítimos sellaron la vía de agua que provocó que hace tres semanas el pesquero se hundiera en el puerto de Xàbia. Llevaba cinco años abandonado. Estaba "okupado". Dentro había gran cantidad de basura.
Una gran grúa "depositó" el barco junto a los locales de los pescadores. "¡Ya tenemos otro monumento!", comentaba con ironía un marinero esta mañana. El pesquero no se quedará ahí para siempre. Es una ruina. Desde arriba, desde el mirador de la Caleta del Port, se observa mejor el destrozo. Fue un barco muy marinero. Todavía conserva su traza de pesquero tradicional, de madera embreada, ligeramente panzudo y de casco arqueado. Pero el abandono y la "okupación" (el tipo que se metió dentro es conflictivo) han abocado el pesquero a un final terrible: el desguace.
Otro "monumento" de un naufragio
Seguirá en el puerto, al seco, arrinconado junto a los locales de los pescadores, durante un tiempo. Otro "monumento" de un naufragio. El otro, el del velero que lleva ya más de un año encallado en el Primer Muntanyar, tiene los días contados. El servicio de Costas de Alicante ya ha dado luz verde a la compleja operación (se utilizará una grúa de 60 toneladas) para retirarlo a partir del 13 de octubre.
El triste final de "El Terrible" esconde otro drama, el de la falta de relevo generacional en la pesca. Es un trabajo muy sacrificado. Las nuevas generaciones de familias de larga tradición marinera sienten orgullo y admiración por sus padres y abuelos, abnegados hombres de mar, pero tienen claro que ellos se dedicarán a otra cosa.
Fuente: Levante - EMV
- El bochorno no da tregua en Alicante: la Aemet marca unos valores máximos que alcanzan el 100% en Elche, Orihuela y Alcoy
- Los turistas de la UE ya pueden presentar denuncias telemáticas ante la Guardia Civil con sus dni electrónicos
- La humedad eleva hasta los 55 grados la sensación térmica en la provincia de Alicante: estos son los municipios que más sudan
- Un juzgado de Alicante admite a trámite una segunda querella contra el CEO de Vodafone
- La Generalitat reta al Ministerio con un plan de 50 millones para salvar Gemelos 28 y transformar el litoral de Benidorm
- Una tecnológica de Alicante alerta de que el asalto a Ceuta organizado por las mafias para el 15 de agosto será en lancha
- Alicante se rinde a su Patrona
- El Gobierno inicia la tramitación de una gran planta de baterías en Villena para evitar otro apagón