Esta cala es el último rincón virgen de la costa de Moraira: te enamorará este verano

La Cala Punta Estrella ( también conocida como cala Cap Blanc) es uno de los rincones vírgenes más bonitos que quedan en el litoral de Moraira. Se trata de una calita de reducido tamaño y de piedra, por lo que no suele estar muy masificada. Tampoco cuenta con servicio de socorrismo ni equipamiento de hamacas ni sombrillas. Sin embargo, lo que si tiene son unas impresionantes vistas a los acantilados y al mar Mediterráneo.

Cómo es la cala Punta Estrella de Moraira

Esta calita apenas tiene unos 200 metros de longitud y 8 metros de ancho. Está rodeada de acantilados y sus aguas son claras y cristalinas, aunque no muy tranquilas. Por esta razón, no está recomendada para ir con niños pequeños. Hay una escalera de metal que facilita la entrada y salida al mar.

Si por algo destaca esta cala es por sus cristalinas aguas con tonos turquesa, que la convierten en un auténtico paraíso para los aficionados al snorkel. En sus alrededores podrás disfrutar de una gran variedad de vida marina. También es un lugar bastante frecuentado por los amantes de la pesca.

La cala Punta Estrella es un pequeño rincón del litoral de Moraira / TURISMO TEULADA-MORAIRA

En la zona se han producido algunos desprendimientos de piedras, por lo que no es recomendable colocarse justo debajo de los acantilados. Al principio de la cala hay un cartel en el que se avisa de los posibles desprendimientos y advierte del peligro de colocarse junto a las paredes de roca.

Cómo llegar hasta la Cala Punta Estrella

Para llegar hasta esta cala debes tomar la carretera de une Calp con Moraira y estacionar el coche junto a alguno de los chales de la zona (siempre sin obstaculizar el paso de otros vehículos). Una vez allí el acceso hasta la cala es sencillo, ya que solo hay que bajar a pie una pequeña cuesta que desemboca directamente en las rocas. Este camino también cuenta con unas bonitas visas sobre el peñón de Ifach y Calp.

Recomendaciones para ir a la Cala Cap Blanc

Para ir a esta cala es fundamental llevar escarpines o algún tipo de calzado adecuado para andar por las rocas mojadas sin peligro de resbalones. Además, también es recomendable utilizar este calzado dentro del agua ya que hay muchos erizos marinos junto a las rocas.

También debes recordar que en la zona no hay ningún chiringuito ni restaurante, por lo que es aconsejable llevarse comida y bebida si vas a pasar el día. Como ya hemos señalado anteriormente, no es un lugar adecuado para ir con niños pequeños ni con personas con movilidad reducida.