La cueva más misteriosa de la costa de Alicante: solo se llega nadando o en kayak y tiene el agua fría y transparente

Alicante está llena de calas que parecen diseñadas para una postal, pero algunas de sus joyas más sorprendentes no se ven desde la arena. Están escondidas tras acantilados, en paredes rocosas abiertas al Mediterráneo o en pequeñas cavidades donde el agua cambia de color y el silencio se mezcla con el eco del mar. Para llegar a ellas no basta con aparcar cerca: hay que mojarse, remar o avanzar con calma junto a la costa.

Ese es precisamente el encanto de muchas cuevas marinas de la Costa Blanca. No son lugares para visitar con prisa ni para improvisar en un día de oleaje, sino pequeñas aventuras que exigen mirar el estado del mar, llevar material adecuado y respetar un entorno frágil. Una de las más llamativas se encuentra en El Poble Nou de Benitatxell, muy cerca de Cala Moraig: la conocida como Cueva de los Peces o Cova del Moraig.

Cueva de los Peces

La Cueva de los Peces es uno de esos rincones que justifican por sí solos una escapada a la Marina Alta. Se encuentra al sur de Cala Moraig, en un tramo de costa dominado por acantilados y aguas de un azul intenso. No hay acceso a pie: primero hay que llegar a Cala del Moraig y, desde allí, nadar, ir en kayak o en tabla de paddle surf unos 200 metros hacia el sur, bordeando la costa hasta la entrada de la cueva. Esa dificultad de acceso explica parte de su magia: no es una cueva de paseo, sino un pequeño secreto que se descubre desde el agua.

Recorrido

El recorrido empieza en una de las calas más espectaculares de Benitatxell. Cala Moraig es conocida por sus aguas turquesas, su entorno rocoso y la presencia de la Cova dels Arcs, una formación geológica situada en la entrada de la cala. La Cova dels Arcs es una cueva esculpida por el mar y uno de los mejores ejemplos de drenaje de un sistema kárstico que ha pasado de condiciones continentales o litorales a submarinas.

Desde allí, la aventura hacia la Cueva de los Peces exige prudencia. Hay dos formas de acceder a esta cueva: nadando o utilizando una tabla de paddle surf o kayak, desplazándose unos 200 metros hacia el sur desde el extremo derecho de Cala Moraig. No es un plan para cualquier día ni para cualquier persona. Hay que ir con el mar en calma, sin viento fuerte, con buena visibilidad y, si se nada, con gafas, tubo, aletas y una boya de seguridad. En paddle surf o kayak, conviene llevar chaleco y no entrar si hay oleaje, porque la roca y la entrada de la cavidad pueden complicarse.

Snorkel

El nombre de Cueva de los Peces no es casual. Quienes se acercan hasta este punto lo hacen atraídos por la claridad del agua y por la sensación de entrar en una cavidad donde el Mediterráneo parece volverse más frío, transparente y misterioso. En estos rincones, la mezcla de luz, roca y agua crea un efecto muy especial: desde fuera apenas se intuye la entrada, pero al acercarse aparece una abertura que invita a mirar hacia el interior. Es recomendable llevar gafas de bucear, tubo y aletas si se accede nadando, porque el entorno de Cala Moraig y sus cuevas es uno de los lugares más bonitos de Alicante para practicar snorkel.

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La visita también permite entender por qué esta zona de Benitatxell se ha convertido en uno de los paisajes más potentes de la Costa Blanca. La ruta submarina de Cala Moraig recuerda que el entorno presenta fondos con roca, bloques y paredes sumergidas, y advierte de que no es recomendable adentrarse en determinadas zonas de la cueva por su escasa profundidad y el riesgo de rozarse con el cuerpo. Es decir, la belleza del lugar va acompañada de límites que conviene respetar.