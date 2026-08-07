La anécdota de Joe Jonas sobre sus vacaciones en Xàbia: "Parecía un episodio de Black Mirror"

La escapada de Joe Jonas por la costa de Xàbia sigue dejando titulares semanas después. El cantante de Jonas Brothers, que hace unos días compartió en Instagram varias imágenes navegando por la Marina Alta con el Cap de la Nau como una de las estampas más reconocibles, ha vuelto a referirse a aquellos días en España. Esta vez no ha sido por una foto desde el mar, sino por una anécdota contada entre bromas en el pódcast familiar Hey Jonas!.

Durante la conversación, los hermanos recordaron las vacaciones que pasaron en la provincia de Alicante y explicaron qué fue lo que más les llamó la atención de la zona. No fue la casa, que describieron como espectacular, ni el paisaje mediterráneo, sino la cantidad de personas neerlandesas con las que coincidieron durante su estancia.

“Todo el mundo era holandés, todo el mundo era holandés y estábamos en España”, comentaron en el programa. La sorpresa fue tal que llegaron a compararlo con una escena de ciencia ficción: “Era raro, era como un episodio de Black Mirror, porque todo el mundo era holandés”.

Joe Jonas durante una salida en barco por la costa alicantina. / Instagram: @joejonas

La sorpresa de Joe Jonas durante sus días en la Marina Alta

Los Jonas Brothers no citaron Xàbia de forma directa en ese fragmento del pódcast, pero Joe Jonas ya había dejado pistas claras de su paso por la zona en sus redes sociales. En sus historias de Instagram compartió imágenes desde el mar en las que se reconocía el Cap de la Nau, uno de los paisajes más característicos del litoral xabiero.

En la emisión, los hermanos hablaron de una casa alquilada en un pequeño municipio cerca de Valencia y de una estancia familiar en la que fueron encadenando una coincidencia tras otra. La persona encargada de gestionar la vivienda era neerlandesa. También lo era el propietario. Y lo mismo ocurría, según relataron, con el cocinero que les atendió durante esos días.

La acumulación de encuentros terminó convirtiéndose en una broma recurrente durante la conversación. Lo que esperaban como unas vacaciones mediterráneas en España acabó teniendo, según su relato, un componente inesperado: una presencia internacional mucho más visible de lo que imaginaban.

Una anécdota que muestra la realidad local

La frase de Joe y Nick Jonas ha llamado la atención porque, más allá de la broma, es un reflejo de la relidad con la que conviven los alicantinos. Xàbia y otros municipios de la provincia llevan años siendo destino habitual de residentes y visitantes del centro y norte de Europa, especialmente británicos, alemanes, belgas y neerlandeses.

En zonas del litoral y del interior cercano, esa presencia se nota en el mercado inmobiliario, en el comercio, en la hostelería y en la vida diaria de urbanizaciones y pequeños núcleos, donde muchos servicios están cada vez más orientados a ese público internacional.

Los artistas no plantearon la anécdota como una crítica directa. De hecho, insistieron en que la experiencia fue buena. Lo que les desconcertó fue la sensación de estar en un destino español y encontrarse, una y otra vez, con personas procedentes de Países Bajos.

De hecho, los hermanos explican que llegaron a preguntar por qué había tanta presencia neerlandesa en la zona: “¿Cuál es el motivo?”. La respuesta que recibieron no apuntaba a un gran arraigo histórico ni a una explicación especialmente elaborada, sino a algo bastante más práctico: una conexión aérea directa con este país.

La explicación, según contaron, no acabó de resolverles la duda y alimentó todavía más el tono de sorpresa de la conversación. Para ellos, la situación resultaba llamativa precisamente porque el entorno respondía a la imagen de unas vacaciones mediterráneas: mar, buena casa, comida española y un paisaje muy reconocible. Pero el ambiente humano que encontraron les resultó mucho más internacional de lo previsto.

La final del Mundial durante sus vacaciones

Las vacaciones coincidieron además con una noche especialmente intensa en España: la final del Mundial. Los hermanos contaron que siguieron el partido desde la casa donde se alojaban y que durante el encuentro les llamó la atención el silencio en la zona, como si todo el mundo estuviera pendiente de la final.

Ese silencio, según relataron, se rompió de golpe tras la victoria. Primero escucharon alguna bocina aislada y después llegaron más coches, petardos y fuegos artificiales, en una celebración que se alargó hasta bien entrada la madrugada. Para los Jonas Brothers, fue otra de las escenas más llamativas de su estancia: una noche que empezó con calma absoluta y terminó convertida en una fiesta en la calle.

Xàbia, cada vez más presente en el mapa internacional

La visita de Joe Jonas vuelve a colocar a Xàbia y a la Marina Alta en el foco de los grandes destinos mediterráneos. No es solo una cuestión de famosos. La zona combina calas, acantilados, navegación, gastronomía y una red de alojamientos que la han consolidado como uno de los enclaves más atractivos de la Costa Blanca para turistas nacionales e internacionales.

El paso del cantante ya había generado interés cuando publicó imágenes del litoral alicantino. Ahora, sus comentarios en el pódcast añaden otra capa a la historia: la mirada sorprendida de una estrella internacional ante una comarca donde el turismo residencial y la población extranjera forman parte del paisaje cotidiano.

Noticias relacionadas

Entre bromas, Joe Jonas capturó una sensación que va más allá de una simple anécdota vacacional. Llegó buscando unos días de descanso en España y terminó encontrándose con una Marina Alta mucho más global de lo que esperaba.