Teulada Moraira cierra la playa del Portet al detectar un vertido fecal
Las analíticas han revelado parámetros microbiológicos superiores a lo normal y el municipio se ve obligado a prohibir temporalmente el baño en la segunda playa este verano, la primera fue la de l'Andragó el pasado viernes
La piscina también ha estado cerrada esta semana dos días por contaminación biológica
Teulada Moraira ha cerrado este viernes al baño su playa del Portet. El ayuntamiento acaba de anunciar en sus redes sociales que la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana ha detectado niveles elevados en los parámetros microbiológicos. Por tanto, hoy se iza la bandera roja y se prohibe el baño. El consistorio confía en que la contaminación de origen fecal se disuelva en las próximas horas y la playa se pueda reabrir ya mañana.
El Portet es, quizá, la playa de más tirón de Moraira. Es pequeña, pero tremendamente pintoresca. Y desde arriba, desde la acera peatonal que la conecta al núcleo urbano de Moraira se suelen ver su agua cristalina y las praderas de posidonia. Pero esta playa tampoco se salva de los episodios de contaminación. Durante todo el día de hoy permanecerá cerrada al baño.
Y es el segundo cierre de una playa este verano en el litoral de Teulada Moraira. El pasado viernes también se tuvo que prohibir el baño en la cala de l'Andragó. Fue por el mismo motivo. 24 horas después se pudo reabrir.
Y la piscina ha estado dos días cerrada por contaminación biológica
El municipio lleva unos días turbios en cuanto al baño. Este domingo y el miércoles tuvo que cerrar su piscina municipal al detectar contaminación biológica. Es lo de siempre: una asquerosa gamberrada.
Fuente: Levante - EMV
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