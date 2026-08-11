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La tormenta atrapa en el mar a dos bañistas que hacían paddle surf en el Moraig: rescatados tras dos horas de búsqueda y angustia

Los rescatadores de Salvamento Marítimo evacuan en helicóptero a los bañistas, que no podían regresar a tierra por las fuertes corrientes que originó el cambio súbito de tiempo

Momento en el que el rescatador baja hacia los bañistas, que estaban agarrados a su tabla de paddle surf

Momento en el que el rescatador baja hacia los bañistas, que estaban agarrados a su tabla de paddle surf / Protección Civil de Benitatxell

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

El Poble Nou de Benitatxell

La súbita tormenta sorprendió a los turistas en las playas de la Marina Alta y también "atrapó" a dos bañistas que estaban haciendo paddle surf en la cala del Moraig del Poble Nou de Benitatxell. El mar cambió en un instante. Las fuertes corrientes los arrastraban mar adentro. No podían regresar de ninguna manera a la orilla. Se agarraban desesperadamente a la tabla. Llevaban el teléfono móvil protegido con una bolsa impermeable. El teléfono les permitió avisar a los servicios de emergencia y fijar las coordenadas para su localización.

El rescatador llega hasta los bañistas, que seguían agarrados a la tabla de paddle surf

El rescatador llega hasta los bañistas, que seguían agarrados a la tabla de paddle surf / Protección Civil de Benitatxell

Y se activó inmeditamente la búsqueda. Protección Civil del Poble Nou de Benitatxell participó en el operativo. Ha explicado que primero se realizaron batidas desde tierra durante más de dos horas. Se oteaba el horizonte. Los voluntarios escudriñaban el mar, agitado. Era difícil localizar a los bañistas, que seguían agarrados a su tabla de salvación (de paddle surf). Mientras, caía la noche y cada vez la luz era más escasa. Se comunicó a los bañistas que se mantuvieran en un punto más o menos seguro mientras se iba cerrando el radio de rastreo y se daba con ellos.

El helicóptero se sitúa sobre los bañistas para rescatarlos

El helicóptero se sitúa sobre los bañistas para rescatarlos / Salvador Pineda

La búsqueda y rescate se realizó en constante coordinación con el 112 y Salvamento Marítimo, que envió a su helicóptero con base en València. Finalmente, se localizó a los bañistas a la deriva. Ya no había mucha luz pero se pudo realizar el rescate. Los rescatadores del helicóptero de Salvamento Marítimo llegaron hasta los "náufragos" y los subieron a la aeronave. Los bañistas respiraron aliviados tras la odisea de haber sufrido la violenta tormenta en el mar y quedarse atrapados sin poder volver a la cala del Moraig.

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Otra imagen del rescate

Otra imagen del rescate / Protección Civil de Benitatxell

Ser precavidos en el mar

Protección Civil del Poble Nou de Benitatxell ha recordado que hay que ser extremadamente cautos y consultar los partes meteorológicos antes de lanzarse al mar. Durante el día de ayer, ondeaba en la cala la bandera amarilla por aviso de lluvias, tormentas y fenómenos costeros.

Fuente: Levante - EMV

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