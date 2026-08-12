Don Tancredo, el toro jabonero y la cogida más tonta de los "bous al carrer" de Calp

Lo del don Tancredo tiene un pase en la plaza. Pero, en los "bous al carrer" y con vaquillas y toros que se las saben todas, eso de hacer la estatua y pensar que se va a salir airoso es una ingenuidad y, sobre todo, una gran imprudencia. Un aficionado hizo la estatua, se plantó como un pasmarote ante un toro jabonero (de pelaje color de crema) en los "bous al carrer" de Calp. El público está puesto a ver lances insólitos (Bob, el joven maliense, es la sensación de estos festejos). Pero, mientras el hombre hacía el pasmarote, los espectadores no salían del pasmo.

Y ocurrió lo que se veía venir. La cogida estaba cantada. El toro jabonero embistió a placer. Tiró al suelo al hombre y lo vapuleó con ganas. Los voluntarios taurinos, prestos a salir al auxilio de los aficionados en apuros, lograron quitarle al fallido don Tancredo el toro de encima. El hombre se puso en pie y se apresuró a meterse en la barrera. El toro todavía le dio una embestida de propina.

Debió pensar que las vaquillas y toros de los "bous al carrer" son mansos corderitos. Tuvo la suerte de no sufrir cornada. Hoy, cuando se levante, estará dolorido y maltrecho.

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Turistas que no ven el peligro

En los "bous al carrer" de Calp hay trapío. También se han sumado a ese alarde taurino que ya se ha visto este año en Orba de hacer una entrada con 40 toros. A los festejos de Calp acuden aficionados que saben cómo se las gastan los toros y vaquillas y turistas que no tienen ni idea y no ven el peligro. Hasta el momento la cogida más grave ha sido la del joven al que el toro volteó. Se dio una tremenda costalada y quedó conmocionado y sin sentido. Los sanitarios y el médico lo atendieron inmediatamente. Lo trasladaron en ambulancia al hospital de Dénia.

Fuente: Levante - EMV