Las playas de Dénia están llenas de vida: lo dice el Instituto de Ecología Litoral
Ha concedido la máxima puntuación en calidad ambiental a las aguas de la costa dianense
Teresa Andreu
Playas llenas de vida. Y no es una sensación. Bueno, podría argumentarse en que las tortugas eligen las playas de Dénia para desovar (ya han roto el cascarón las primeras 128 tortuguitas), en que las praderas de posidonia oceánica son extensísimas o que los cetáceos y las ballenas rorcuales se dejan ver en gran número en esta costa. La constatación de que las playas dianenses están llenas de vida la da el Instituto de Ecología Litoral. Dentro del programa Red de Control Costero 2026, ha emitido un informe técnico de la calidad ambiental de las aguas del litoral marino de Dénia, otorgándoles la máxima calificación de su sistema de valoración. La Fundación para la conservación de los ecosistemas marinos, litorales y terrestres, tras analizar los datos de las aguas que bañan las costas del municipio, califica su calidad ambiental de “óptima”, ya que ningún indicador sobrepasa los límites marcados por la normativa.
El Instituto de Ecología Litoral ha recopilado datos durante el ciclo anual julio 2025 a junio 2026 a través de un programa de muestreos de frecuencia regular que se inició el verano pasado.
Para el diagnóstico, se ha sectorizado la costa en 7 zonas de muestreo que, en su conjunto, representan todo el litoral marino del municipio: Les Rotes (Punta Negra); Marineta Cassiana; Punta del Raset; Les Marines; Punta Molins; la desembocadura del río Girona y Les Deveses.
Toma de muestras con sonda paramétrica
La obtención de datos se ha realizado, por un lado, a través del satélite Copernicus y, por otro, con la toma de muestras trimestral in situ, utilizando una sonda paramétrica.
Los parámetros que se miden, en ambos casos, son, entre otros, la temperatura del agua, el oxígeno disuelto, salinidad, pH, nitratos y turbidez.
Tras el análisis de los datos recopilados regularmente durante este año, el Instituto de Ecología Litoral ha concluido que todas las estaciones de muestreo de Dénia tienen una calidad de agua óptima.
Fuente: Levante - EMV
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