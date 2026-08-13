Pierde el control en una curva en pleno casco urbano de Xàbia y se estrella contra varios coches aparcados
Dos ocupantes del coche que ha colisonado contra los otros han sido trasladados al centro de salud; no han sufrido heridas de gravedad
La primera hora, esa en la que Xàbia despierta, es peliaguda en verano. Esta mañana, bien prontito, sobre las 6 horas, ya ha habido un accidente muy aparatoso. Un coche se ha estrellado en la céntrica avenida Trenc d'Alba contra varios vehículos aparcados. El automóvil contra el que ha colisionado de pleno ha quedado destrozado. El golpetazo también ha derribado un árbol. Seis automóviles han acabado dañados.
Los vecinos han salido a la calle alarmados por el estruendo. En seguida han acudido la Policía Local y una ambulancia de Soporte Vital Básico. Han resultado heridos dos ocupantes de los cuatro que iban en el vehículo que ha impactado contra los que estaban estacionados. No presentan, en principio, lesiones de gravedad. Los han trasladado al centro de salud. Los cuatro ocupantes son jóvenes de entre 20 y 30 años y están de vacaciones en Xàbia.
El coche se ha ido recto en una curva
El conductor ha perdido el control del coche en esta curva de la avenida. Hay justo antes un reductor de velocidad. Todo apunta a que ahí el vehículo ha perdido adherencia y se ha ido recto, directo contra los coches aparcados. El accidente ha ocurrido en pleno centro urbano.
La Policía Local, tras atender a los heridos, está ahora realizando el atestado y recogiendo testimonios de los testigos del accidente.
Fuente: Levante - EMV
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