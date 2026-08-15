Así "despierta" el botellódromo de Xàbia, y una hora después no queda ni rastro de basura
Los servicios de limpieza retiran pronto las botellas tiradas y los desperdicios esparcidos de la fiesta
Lo peor: los residuos que acaban en el lecho del río
Así ha despertado hoy el botellódromo (oficioso, claro) de Xàbia. Despertar es un decir. Aquí no se ha dormido. Los jóvenes apuran la fiesta. Amanece. Las botellas y los desperdicios de la fiesta, esparcidos en esta aparcamiento que está frente a una conocida discoteca. Los vecinos de la zona están hartos. Con razón. Pero siempre se ha dicho que este botellódromo (ya hace años que aquí se hace botellón) evita que los grupos de chavales se dispersen y alboroten aquí y allá.
A las 6 de la mañana, el aparcamiento está salpicado de basura. Los jóvenes se van retirando. Muchos caminan por el pueblo con la indolencia que deja una noche de fiesta. Buscan el piso de alquiler turístico. Otros esperan el taxi.
A los más remolones les suena un despertador muy singular, el de la aspiradora de la basura. Los servicios de limpieza de Xàbia se ponen muy temprano a recoger la basura del botellón y dejar el aparcamiento sin rastro de fiesta. A las 8 de la mañana, ya no quedan residuos. Eso sí, quien se asoma al río Gorgos (este aparcamiento está junto al río) sí ve la basura que acaba en el cauce. Hay un cartel que denuncia la "basuraleza". El río es naturaleza. Y linda con la fiesta urbana del botellón.
El botellódromo vuelve todos los veranos. Nada nuevo bajo el sol, bajo ese sol que se despereza y pilla a estos jóvenes apurando la noche. El botellódromo es un incordio y es un dique. Da cosa encontrar de buena mañana la basura esparcida. Por otra parte, mientras el botellón se concentre aquí, es más fácil limpiarlo y borrar la huella de la fiesta. Esta "escena" forma parte del paisaje estival de Xàbia.
Fuente: Levante - EMV
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