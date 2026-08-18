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Rescatan a dos senderistas con síntomas de agotamiento y deshidratación en el Montgó

Evacuada en helicóptero una joven de 19 años aquejada de vómitos y mareos en una zona de difícil acceso en una playa de Altea

Rescatan a dos senderistas en el Montgó con deshidratación

Rescatan a dos senderistas en el Montgó con deshidratación

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J. A. Martínez

J. A. Martínez

Dos senderistas han sido rescatados este martes en el Montgó, en Dénia, después de sufrir síntomas de agotamiento y deshidratación mientras realizaban una ruta a pie por la montaña, ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El aviso se ha recibido a las 14.58 horas y los efectivos del Consorcio han localizado a los dos hombres en la zona del sendero del Pino, aproximadamente a mitad del recorrido.

Una vez localizados, los rescatadores han descendido hasta el lugar para asistir a los senderistas y posteriormente han procedido a su evacuación mediante la grúa del helicóptero de rescate. Los dos hombres han sido trasladados hasta el parque de bomberos de Dénia.

Los efectivos han comprobado que ninguno de los senderistas presentaba heridas ni lesiones, por lo que no ha sido necesario su traslado sanitario. La intervención ha finalizado a las 16.45 horas.

En el rescate han participado el helicóptero de rescate del Consorcio Provincial de Bomberos y efectivos del Grupo Especial de Rescate (GER).

Altea

No ha sido el único rescate en helicóptero de la jornada. Una joven de 19 años ha sido rescatada este martes por los bomberos en la playa Barra Grande de Altea después de sufrir vómitos, mareos y temblores en una zona de difícil acceso por tierra.

El aviso se ha recibido a las 18:06 horas y el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha movilizado su helicóptero de rescate ante la imposibilidad de acceder fácilmente hasta la joven por vía terrestre.

Los efectivos del Grupo Especial de Rescate (GER) han intervenido para evacuar a la joven en helicóptero hasta la helisuperficie de Finestrat, donde esperaba una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) para hacerse cargo de ella.

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La intervención ha finalizado a las 19:52 horas. Según el parte de Bomberos, la joven no presentaba heridas.

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