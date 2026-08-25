La playa de Alicante para agradar a todos: mitad arena y mitad cantos rodados en una cala de agua cristalina

Hay dos tipos de personas en la playa. Están quienes no entienden el verano sin arena fina, toalla bien extendida, castillos improvisados y ese gesto automático de sacudirse los pies antes de ponerse las chanclas. Para ellos, una playa de piedras es casi una prueba de resistencia: entrar al agua cuesta más, tumbarse exige estrategia y cada paso obliga a mirar dónde se pisa.

Y luego están los otros. Los que huyen de la arena porque se pega a todo, se cuela en la mochila, aparece días después en el coche y convierte cualquier crema solar en una especie de rebozado. Son felices entre cantos rodados, rocas planas, agua más transparente y fondos donde basta ponerse unas gafas para ver peces. En la provincia de Alicante hay una cala que puede contentar a ambos bandos: Cala Pinets, en Benissa.

Cala Pinets

Cala Pinets se encuentra en la costa de Benissa, en una de las zonas más bonitas y recortadas de la Marina Alta. Es una cala pequeña y acogedora, de unos 60 metros de longitud y 10 metros de anchura, con cantos rodados y un ambiente perfecto para visitar en familia. No es una gran playa urbana ni un arenal infinito, sino un rincón recogido, con agua clara, naturaleza alrededor y ese aire de cala mediterránea que invita a quedarse más de lo previsto.

Su gran particularidad está en la mezcla. Cala Pinets no es solo de arena ni solo de piedra. Esa combinación la convierte en una opción muy práctica para grupos en los que cada uno busca una cosa distinta: quien quiere entrar al agua desde una zona más amable encuentra su pequeño espacio; quien prefiere roca, cantos rodados y fondos más vivos también tiene su sitio.

Fondo marino

Además, es una cala muy agradecida para el baño cuando el mar está tranquilo. Es un refugio natural y virgen de aguas cristalinas, perfecto para bañarse, practicar snorkel y descubrir un mundo submarino junto a formaciones rocosas. Esa es otra de sus bazas: no es solo una cala para tumbarse, sino para meterse al agua con gafas, tubo y escarpines y observar lo que ocurre bajo la superficie.

Snorkel

El snorkel es, de hecho, uno de los grandes reclamos de Pinets. Benissa incluye esta cala dentro de sus rutas de snorkel. Allí se pueden explorar tres entornos diferentes: arena, fondos rocosos y praderas de posidonia, cada uno con su vida marina típica. En las zonas de arena pueden camuflarse pequeñas especies; en las rocas encuentran refugio peces, pequeños cangrejos o pulpos; y en la posidonia se concentran alevines y especies que usan estas praderas como guardería natural.

Entorno

Otro atractivo es su entorno. Cala Pinets forma parte de ese litoral de Benissa donde las calas se suceden casi como pequeñas sorpresas: La Fustera, Les Bassetes, La Llobella, L’Advocat o Baladrar. Además, muy cerca de Cala Pinets se encuentra la llamada Mar Morta, una zona rocosa curiosa y muy fotogénica perfecta para completar la visita al tramo costero.

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Eso sí, Pinets no es una cala secreta en pleno agosto. Es pequeña, tiene espacio limitado y puede llenarse rápido en temporada alta, sobre todo a media mañana y durante los fines de semana. Al ser una cala de dimensiones reducidas, conviene llegar temprano, llevar lo imprescindible y usar calzado adecuado si se va a caminar por roca o cantos rodados. También es importante respetar la posidonia, no arrancar vegetación marina, no dejar basura y evitar ocupar más espacio del necesario. En calas tan pequeñas, cada gesto se nota más.