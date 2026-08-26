La piscina natural con las mejores vistas de Alicante: junto a una cala preciosa y rodeada de rocas negras

Todo el mundo busca en verano un lugar en el que relajarse, estar fresco y escapar por unas horas del calor. La playa suele ser el refugio más inmediato, pero no siempre es el más tranquilo: arena llena, sombrillas pegadas, aparcamiento complicado y ese ir y venir constante que convierte algunos arenales en una extensión del paseo marítimo. Por eso, las piscinas naturales se han convertido en una alternativa cada vez más buscada por quienes quieren bañarse de otra manera.

En la provincia de Alicante hay varios rincones donde el mar se cuela entre las rocas y crea pequeñas balsas naturales de agua transparente. No son piscinas al uso, claro: no hay bordillos, duchas ni socorrista al lado. Pero tienen algo que muchas piscinas convencionales no pueden ofrecer: el Mediterráneo abierto delante, el sonido del agua chocando contra la piedra y la sensación de estar en un lugar que parece escondido a plena vista.

La Mar Morta

Uno de esos rincones es La Mar Morta, en Benissa, una piscina natural situada junto a Cala Pinets, en plena Costa Blanca. Cala Pinets es un refugio natural y virgen desde donde se puede hacer una excursión hacia la zona de Mar Morta y Les Roques Negres, una pequeña lengua de mar rodeada de rocas de tonos ocre-rojizos. El lugar está a pocos pasos de la cala, lo que lo convierte en un plan muy accesible para quienes no quieren hacer una ruta larga ni cargar demasiado.

La Mar Morta debe su origen a una entrada de mar de poca profundidad que queda protegida del oleaje por las propias formaciones rocosas. Esa barrera natural hace que el agua permanezca mucho más calmada que en otros puntos abiertos de la costa, creando una especie de piscina marina.

Cómo llegar

El acceso es una de sus grandes ventajas. Para llegar, hay que dirigirse a Cala Pinets y caminar hacia la izquierda, bordeando la orilla o subiendo por la zona de escaleras y rocas que conecta con el entorno de Les Roques Negres. Se puede llegar andando desde Cala Els Pinets, pegados al mar, o desde la parte alta de la escalera de acceso hacia Llobella, bajando por las piedras con cuidado. No está señalizada como una gran atracción turística, así que parte de su encanto está precisamente en descubrirla casi como quien encuentra un secreto al doblar una roca.

La zona es especialmente llamativa por el color del agua y por el paisaje que la rodea. A un lado queda Cala Pinets, una cala pequeña, salvaje, de cantos rodados y roca, con aguas cristalinas; al otro, aparecen Les Roques Negres, formaciones que dan al entorno una tonalidad ocre-rojiza muy singular. Esa mezcla de agua turquesa, roca clara, piedra rojiza y horizonte abierto convierte el baño en una postal muy distinta a la de una playa convencional.

Snorkel

También es un lugar interesante para mirar bajo el agua. Cala Pinets forma parte de las rutas de snorkel. Allí se pueden observar tomates de mar, un tipo de anémonas de color rojo intenso, además de fragmentos de posidonia. Por eso, aunque La Mar Morta sea muy poco profunda, conviene llevar escarpines y gafas de buceo para disfrutarla con más seguridad y ver mejor el fondo.

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Eso sí, fácil no significa que no haya que ir con cuidado. La roca puede resbalar, el espacio no es grande y en verano puede llenarse rápido, sobre todo a media mañana y durante los fines de semana. Es un rincón ideal para ir temprano, llevar poco peso, evitar las horas de más calor y respetar el entorno. No hay que dejar basura, no conviene pisar zonas sensibles ni arrancar vegetación marina, y es importante vigilar a los niños aunque el agua cubra poco. La Mar Morta no es una piscina municipal: es un rincón natural, frágil y precioso que se disfruta mejor sin convertirlo en un parque acuático.