Susto en la playa de la Fossa de Calp: se desata un pequeño tornado y un niño resulta herido leve al golpearle una sombrilla en la cabeza

Las playas de la Marina Alta son el paraíso. Pero todo cambia en un instante. Ha ocurrido este mediodía, a las 13.50 horas, en Calp. De repente, en la playa de la Fossa, se ha desatado un violento vendaval. Se ha formado un pequeño tornado, un torbellino que ha barrido unos 300 metros de playa y ha hecho volar sombrillas y toallas. Los bañistas que han hablado con este diario han asegurado que han visto con claridad cómo se formaba el tornado y cómo barría parte de la playa hasta disolverse de súbito. Se ha formado de repente y se ha disipado igual, en un instante.

Un niño, herido leve

Un niño ha resultado herido leve. Le ha golpeado en la cabeza una sombrilla voladora. Su familia ha acudido rápidamente al puesto de socorro de la playa, que está justo en la zona sacudida por el pequeño tornado. Los socorristas han atendido al pequeño.

"Los bañistas estaban aterrorizados", han comentado los testigos de este vendaval insólito. Los bañistas agarraban sus enseres de playa para evitar que se los llevara el viento. Algunos, disuelto ya el tornado, han caminado casi medio kilómetro para recoger sus sombrillas y toallas. El torbellino se ha formado en medio de la playa, en la arena y a la altura del restaurante Zafiro.

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Verano extremo

Este tornado era lo que faltaba en un verano de meteorología extrema en la Marina Alta. Olas de calor, reventones húmedos, tormentas súbitas, la "rissaga" o meteotsumani del lunes en Xàbia (hoy vuelve a estar cerrado al baño un tramo de la playa del Arenal por las fuertes corrientes de resaca)... faltaba este torbellino que ha sacudido la playa de la Fossa y que ha provocado el caos y la alarma. Esta playa de Calp ya ha recuperado la normalidad. Pero a los bañistas se les ha quedado el susto en el cuerpo.

Fuente: Levante - EMV