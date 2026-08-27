La cala más salvaje de toda la Costa Blanca está en Alicante: piedras, aguas transparentes y casi desierta incluso en agosto

Hay calas que parecen pensadas para quien no quiere una playa fácil. Nada de paseo marítimo, hamacas, arena fina ni chiringuito a pie de toalla. Solo roca, mar, pinos, acantilado y ese silencio que cada vez cuesta más encontrar en la Costa Blanca durante los meses de verano. Son lugares más incómodos, sí, pero también más auténticos: rincones donde el baño tiene algo de pequeña expedición.

En el norte de Alicante, entre las playas más conocidas de Calp, Moraira, Benissa o Xàbia, todavía quedan espacios que conservan ese punto salvaje que muchos buscan cuando huyen de las aglomeraciones. No son playas para llegar cargado con media casa ni para improvisar sin escarpines. Son calas de agua limpia, fondo vivo y acceso discreto, donde el premio está en meterse al mar, mirar bajo la superficie y sentir que la costa aún guarda secretos.

Cala Llobella

Una de las mejores representantes de esa Alicante más agreste es Cala Llobella, en Benissa. Es un rincón escondido que invita a desconectar y disfrutar de la naturaleza en estado puro, con aguas cristalinas, snorkel y un ambiente sereno. Para muchos, es la cala más natural, tranquila y salvaje de Benissa, con un acceso discreto que favorece una afluencia baja de visitantes.

Cala Llobella es un rincón entre pinos que rozan el mar y una costa de guijarros, con aguas cristalinas que invitan a nadar, bucear o practicar snorkel para descubrir un rico fondo marino. Además, está muy cerca del Paseo Ecológico de Benissa, uno de los itinerarios más atractivos de esta franja litoral para combinar baño y senderismo con vistas al Mediterráneo.

Su paisaje es el de una cala sin maquillaje: cantos rodados, rocas grandes, acantilados, pinos cercanos al agua y un azul intenso que cambia con la luz. Es una cala virgen donde conviene llevar lo necesario: agua, protección solar, escarpines, gafas de snorkel y algo cómodo para sentarse sobre piedra.

El gran atractivo está bajo el agua. La Llobella es un punto ideal para practicar snorkel y actividades como windsurf, kayak y senderismo. En días de mar en calma, sus fondos transparentes permiten disfrutar de rocas, grietas, canales submarinos, posidonia y peces que se mueven entre las sombras. Es una cala especialmente agradecida para quienes no buscan solo bañarse, sino pasar un rato observando la vida marina con gafas y tubo.

Paseo por la costa

También es un buen punto para quienes quieren recorrer el litoral de Benissa de otra manera. El Paseo Ecológico atraviesa un tramo de costa lleno de acantilados y calas, con señales e información sobre la historia y la naturaleza local. El recorrido llega hasta la calle Camamirla, que da acceso a Cala Llobella, tras cruzar una zona no urbanizada y el barranco de la Llobella. Esa cercanía permite convertir la visita en un plan más completo: caminar por la mañana, bañarse después y terminar con una sesión de snorkel si el mar acompaña.

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Ahora bien, su belleza exige prudencia. Cala Llobella es salvaje también en lo incómodo: las piedras pueden resbalar, el acceso no es el de una playa urbana y las zonas junto a acantilados requieren especial cuidado por posibles desprendimientos. Lo recomendable es quedarse en la parte segura de la cala, evitar caminar bajo paredes inestables, entrar al agua con escarpines y no acercarse a zonas de roca si hay oleaje. Tampoco conviene ir esperando servicios completos, porque su encanto está precisamente en lo contrario: poca intervención, poca masificación y mucho paisaje.