El pueblo del interior de Alicante que aglutina algunas de las calas más pintorescas de toda la Costa Blanca

Hay pueblos de costa que tienen una gran playa y viven de ella todo el verano. Otros, en cambio, juegan a otra cosa, y más si están en el interior. No presumen de un único arenal interminable, sino de una sucesión de calas pequeñas, recortadas, distintas entre sí y unidas por ese paisaje de roca, pinos y agua transparente que define buena parte de la Costa Blanca. En esos lugares, el plan no es elegir playa, sino ir saltando de una cala a otra.

En la provincia de Alicante, Benissa es uno de los mejores ejemplos ya que concentra algunos de los rincones más fotogénicos de la Marina Alta. En pocos kilómetros aparecen calas de cantos rodados, pequeñas lenguas de arena, fondos de posidonia, acantilados, miradores y puntos perfectos para hacer snorkel.

Cala Pinets

La primera parada imprescindible es Cala Pinets, una cala pequeña, recogida y muy especial para quienes buscan agua clara sin alejarse demasiado de los accesos principales. Es una cala de dimensiones reducidas, de unos 60 metros de longitud y 10 de anchura, con cantos rodados y un ambiente acogedor. Su encanto está en la mezcla: no es una gran playa de arena fina, pero tampoco una roca inaccesible. Tiene ese punto intermedio que la hace perfecta para un baño tranquilo, para llevar escarpines y para mirar el fondo con gafas.

La Llobella

Muy cerca de Pinets aparece uno de los rincones más singulares de Benissa: La Llobella. Es la cala más natural, tranquila y salvaje del municipio, un espacio escondido que invita a desconectar y disfrutar de la naturaleza en estado puro. Está entre pinos que casi tocan el mar y sus aguas cristalinas son ideales para nadar, bucear o practicar snorkel. No es una cala para quien busque comodidades, sino para quien quiere roca, silencio, agua limpia y una sensación de costa todavía poco domesticada.

L’Advocat

La tercera cala es L’Advocat, una de las más reconocibles de Benissa por su pequeño espigón y su aspecto de piscina natural abierta al Mediterráneo. Es una playa con mucho encanto a la que vecinos y visitantes se acercan con el buen tiempo para pasar el día frente al mar. A diferencia de La Llobella, aquí el ambiente es algo más accesible y familiar. El espigón ayuda a resguardar parte del baño, las aguas suelen quedar más tranquilas y el entorno combina roca, pequeña zona de arena y acantilado, con una imagen muy pintoresca.

Cala Baladrar

La cuarta parada es Cala Baladrar. Situada entre acantilados y pinos que casi tocan el mar, tiene ese aire de cala abierta y panorámica, con piedras, roca y vistas amplias al Mediterráneo. La cala está dividida en dos mitades, El Baladrar y La Goleta, y es uno de los rincones más bonitos de Benissa para baño, snorkel y disfrute del litoral.

Lo que convierte a Benissa en un destino tan especial no es solo la belleza de cada cala por separado, sino la posibilidad de recorrerlas dentro de una misma escapada. El municipio ha diseñado rutas de snorkel para varias de sus calas y playas, entre ellas Les Bassetes, La Fustera, Els Pinets, La Llobella, L’Advocat y El Baladrar, con recorridos de entre 20 y 35 minutos según el enclave. Además, el Paseo Ecológico de Benissa permite caminar junto al litoral y enlazar tramos de costa con miradores, paneles interpretativos y vistas al Peñón de Ifach.

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Eso sí, las calas de Benissa exigen ir con mentalidad de cala, no de playa urbana. En Pinets, Llobella, Advocat o Baladrar conviene llevar escarpines, gafas de snorkel, agua, protección solar y poco equipaje. Muchas zonas son de cantos rodados o roca, el espacio puede ser limitado en temporada alta y algunos accesos requieren cuidado. También hay que respetar la posidonia, no dejar basura, no ocupar zonas sensibles y consultar el estado del mar antes de meterse al agua. La recompensa es clara: aguas transparentes, fondos vivos, rincones con personalidad y una costa mucho más fotogénica que cómoda.