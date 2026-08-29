La playa de arena fina, dunas y silencio para relajarte junto al mar en Alicante: también es ideal para hacer deporte

Hay playas que se buscan por sus chiringuitos, otras por sus calas escondidas y algunas por esa sensación de amplitud que permite estirar la toalla sin mirar demasiado alrededor. En Alicante, donde el Mediterráneo marca buena parte de los planes de verano, todavía quedan arenales capaces de combinar comodidad, naturaleza y cierta tranquilidad, incluso en una costa muy visitada.

La clave está muchas veces en alejarse de las zonas más urbanas y buscar esos tramos donde la playa se abre, las dunas aparecen junto al paseo natural y el ruido se queda en segundo plano. Son espacios pensados para caminar, bañarse sin prisa, leer bajo la sombrilla o simplemente mirar al mar. Uno de ellos está en el extremo norte de Dénia y responde al nombre de Les Deveses.

Les Deveses

La playa de Les Deveses es la más extensa de Dénia, con casi tres kilómetros de longitud en los que predomina la arena. Está situada en la zona más septentrional del municipio, en la parte norte de Les Marines, y marca uno de los grandes arenales de transición hacia el inicio de la Costa Blanca.En el límite con la playa de la Almadraba aparece una zona de cantos rodados que contrasta con el resto del paisaje, mucho más arenoso.

Su gran atractivo está precisamente en esa mezcla de arena fina, dunas y horizonte abierto. Les Deveses conserva zonas verdes y formaciones dunares que aportan un ambiente más natural que el de otras playas urbanas. La imagen es sencilla pero muy buscada en verano: una franja amplia de arena, vegetación costera, agua clara y espacio suficiente para que el día junto al mar no se convierta en una carrera por encontrar sitio. Para quienes quieren relajarse, pasear por la orilla o desconectar sin renunciar a servicios, es una de las opciones más completas de Dénia.

Porque Les Deveses no es una playa aislada ni sin equipamientos. Cuenta con chiringuitos, hamacas, sombrillas y servicio de vigilancia y socorrismo desde junio hasta principios de octubre. También dispone de accesos habilitados para personas con discapacidad y canales de entrada y salida para embarcaciones. Esa combinación la convierte en una playa cómoda para familias, parejas o grupos que buscan un arenal amplio sin alejarse demasiado de los servicios básicos.

Además del descanso, Les Deveses tiene un perfil muy deportivo. Es una playa especialmente apreciada para practicar kitesurf y windsurf, sobre todo en verano, cuando soplan los vientos de Garbí y Llebeig. Para quienes prefieren quedarse en tierra, la playa también ofrece espacio para caminar, jugar al vóley playa o disfrutar de una jornada larga sin más plan que alternar baño, paseo y descanso. Esa versatilidad explica que guste tanto a quienes buscan tranquilidad como a quienes quieren algo más de movimiento.

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Cómo llegar

El acceso también es sencillo. Se puede llegar a pie desde zonas cercanas, en autobús desde Dénia o en coche por la carretera de Les Marines, con posibilidad de aparcar en calles adyacentes a la playa. Aun así, en agosto conviene ir con margen, especialmente los fines de semana.