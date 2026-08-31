Meteorología
La naturaleza planta una bandera natural en el Peñón de Ifach: así se forman las "banderolas"
Según los criterios del Atmospheric Chemistry and Physics, estas nubes deben estar asociadas de forma fija a una montaña, aparecer a sotavento, ser relativamente persistentes y deben estar formadas por agua condensada
Suele acompañar a montañas como el Peñón de Ifach o el Montgó y tiene un nombre propio. Ayer se pudo observar tanto de día como durante las horas nocturnas una nube de banderola sobre Ifach, tal y como documentó en unos vídeos subidos a la red social X el aficionado a la Astronomía, la Fotografía y la Meteorología, Paco Burguera. El viento de levante húmedo hizo aparecer esta nube orográfica de la que se han hecho eco desde MeteOrihuela hasta la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Según los criterios del Atmospheric Chemistry and Physics, estas nubes deben estar asociadas de forma fija a una montaña, aparecer a sotavento, ser relativamente persistentes y deben estar formadas por agua condensada. La nube que se pudo contemplar ayer cumplía con todos estos requisitos.
Cómo se forma
Una nube de banderola, también conocida como nube bandera, es una nube orográfica que se forma a sotavento de montañas escarpadas o picos aislados, donde aparece aparentemente unida a la montaña y se prolonga en la dirección del viento como una bandera.
Se forma principalmente debido a que el flujo de aire que rodea el relieve montañoso genera, en la vertiente de sotavento, un intenso movimiento ascendente del aire. En el caso de que este aire contenga la suficiente humedad, al elevarse se expande y enfría hasta alcanzar la saturación, provoncando la condensación del vapor de agua y la aparición de la nube. Aunque permanece prácticamente fija respecto a la montaña, el aire atraviesa continuamente su interior.
Además de la provincia de Alicante, puede observarse en otros grandes picos como el Cervino, en los Alpes. Estudios recientes a través de simulaciones han demostrado que son especialmente favorables las montañas tridimensionales y muy escarpadas.
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