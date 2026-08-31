Parece una piscina natural, pero es un yacimiento romano junto al mar: es gratis y tiene las mejores vistas de la costa de Alicante

Hay lugares en la costa de Alicante donde el baño no es solo un baño. Uno puede meterse en el agua, mirar alrededor y encontrarse rodeado de roca, historia, restos antiguos y una postal mediterránea que parece diseñada para detener el tiempo. No hace falta una entrada de museo ni una excursión complicada: a veces basta con caminar junto al mar y descubrir que el paisaje guarda huellas de hace siglos.

La provincia está llena de playas espectaculares, calas escondidas y paseos junto al Mediterráneo, pero pocos rincones mezclan de una forma tan llamativa el patrimonio y el baño como este enclave de Calp. Allí, a los pies del Peñón de Ifach, el mar entra en unas cavidades excavadas en la roca y forma una especie de piscina natural donde la historia romana se toca casi con la mano. Es uno de esos sitios que funcionan igual de bien para una escapada, una foto, una visita cultural o un baño diferente.

Baños de la Reina

El lugar es el Yacimiento de los Baños de la Reina, en Calp, un enclave arqueológico situado en el litoral, entre el casco urbano y el puerto, a los pies del Peñón de Ifach. Se trata de un yacimiento romano en un enclave costero privilegiado, destacado por su diseño arquitectónico y sus mosaicos.

La imagen más conocida es la de las piscinas excavadas en la roca junto al mar. Esta serie de piscinas romanas en la orilla muestran la importancia que tuvieron la pesca y el comercio de la sal durante siglos en esta zona. Estas balsas probablemente se utilizaron como viveros o piscifactorías de pescado, aunque algunos expertos apuntan a que también pudieron tener un uso recreativo, como acuario o jardín acuático.

Jóvenes saltan al agua desde las rocas este martes en los Baños de la Reina. / Pilar Cortés

Leyenda

El nombre, además, alimenta la leyenda. La tradición popular las conoce como los “Baños de la Reina” porque durante mucho tiempo se imaginó que aquellas balsas habían sido una zona de baño privada de una reina mora. La arqueología, sin embargo, ofrece una lectura más compleja y mucho más interesante: no se trata solo de unas piscinas bonitas junto al mar, sino de un espacio vinculado a la actividad romana, a la producción pesquera, a la salazón y a un asentamiento costero con viviendas, termas, estructuras hidráulicas y elementos decorativos.

La parte visitable del yacimiento permite entender esa dimensión histórica. Hay pasarelas de madera y dos itinerarios para conocer los principales conjuntos arqueológicos: por un lado, la Domus rotunda, con sus termas y mosaico circular del siglo IV; por otro, el conjunto hidráulico con la noria y una serie de villas del siglo II. De esta forma, el visitante no solo ve rocas al borde del mar: ve los restos de un pequeño mundo romano organizado alrededor del agua, el comercio y la vida cotidiana.

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Bañarse en la zona más próxima al mar es lo que convierte la visita en algo especialmente singular. Las piscinas excavadas se llenan con agua del Mediterráneoy ofrecen un baño muy distinto al de una playa convencional, con el Peñón de Ifach al fondo y la sensación de estar dentro de una postal arqueológica. Eso sí, conviene separar bien el baño en las balsas costeras del respeto al yacimiento protegido: no se debe pisar, tocar ni invadir ninguna zona arqueológica señalizada, y hay que extremar la prudencia porque la roca puede resbalar, el fondo no es uniforme y el oleaje puede cambiar rápido.