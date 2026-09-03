VERANO
La cueva acuática más espectacular de la Costa Blanca: está en Alicante y septiembre es el mes ideal para visitarla
Esta cavidad, junto a Cala del Moraig en El Poble Nou de Benitatxell, es uno de los rincones marinos más sorprendentes de la provincia, pero solo debe visitarse con el mar en calma
La Costa Blanca tiene calas que parecen hechas para mirar el agua desde arriba y otras que obligan a vivir el Mediterráneo desde dentro. No basta con llegar, plantar la toalla y bañarse. Hay rincones que piden remar, bordear acantilados, esperar a que el mar esté en calma y entrar despacio por una abertura tan estrecha que convierte la excursión en una pequeña aventura. Son lugares que explican por qué el litoral de Alicante sigue sorprendiendo incluso a quienes creen conocerlo de sobra.
Las cuevas marinas son uno de esos planes que mezclan belleza y respeto. El agua turquesa, las paredes de roca, la luz que entra de lado y el silencio del interior crean una experiencia difícil de comparar con una playa convencional. Pero también exigen prudencia: el acceso depende del oleaje, de la orientación del viento, de la experiencia de quien va en kayak o paddle surf y de no confundir una visita al borde de la cueva con una exploración subacuática peligrosa. En el mar, lo espectacular nunca debe hacer olvidar lo básico: seguridad, calma y sentido común.
Cueva de los Peces
Una de las cuevas acuáticas más llamativas de la provincia es la Cueva de los Peces, situada en el litoral de El Poble Nou de Benitatxell, junto a la famosa Cala del Moraig. También aparece citada como Cova del Moraig y está vinculada a la Falla del Moraig, una pared rocosa casi vertical en cuyo interior se esconde esta cavidad.
La peculiaridad que la ha hecho tan conocida es su acceso. No se llega caminando como a una cala normal ni se entra cómodamente como en una gruta turística. Para acceder a la Cueva de los Peces hay que nadar o utilizar tabla de paddle surf o kayak, y si se va en tabla la entrada es tan estrecha que hay que tumbarse completamente encima para poder pasar. Eso sí, el mar debe estar completamente en calma, porque con oleaje la entrada puede resultar peligrosa.
Cala del Moraig
El punto de partida habitual es Cala del Moraig, una de las calas más conocidas de Benitatxell. Desde allí, la cueva queda a unos cientos de metros bordeando la costa hacia el sur, en un tramo donde el acantilado cae con fuerza sobre el Mediterráneo. La ruta puede hacerse nadando si las condiciones son excelentes y se tiene buena forma física, pero la opción más habitual y segura para la mayoría de visitantes es ir en kayak o paddle surf, preferiblemente con guía.
El interior de la cueva
El interior sorprende por el contraste entre la roca y el agua. La cavidad está relacionada con la salida al mar del río Blanc, un sistema subterráneo donde se mezcla el agua dulce del manantial con el agua salada del Mediterráneo, lo que explica parte de su singularidad. Esa mezcla de aguas, la luz filtrada y el entorno de acantilado dan al lugar una apariencia casi irreal.
Precisamente por eso conviene insistir en la parte menos fotogénica, pero más importante: la seguridad. La Cueva de los Peces no debe confundirse con una cueva turística acondicionada. Está en un entorno natural, sin pasarelas, sin barandillas y sometido al estado del mar. Es preciosa, pero puede ser peligrosa por lo que hay que ir con cuidado para explorarla.
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