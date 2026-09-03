La ruta de senderismo junto al mar que lleva a la cima más icónica Alicante: solo pueden subir 300 personas al día

Septiembre es uno de los mejores meses para volver a pensar en rutas de senderismo en Alicante.El verano todavía no se ha ido del todo, pero las mañanas empiezan a dar una pequeña tregua, las temperaturas bajan unos grados y caminar por la montaña deja de parecer una imprudencia si se elige bien la hora. Después de agosto, el cuerpo pide recuperar el ritmo poco a poco: aire libre, caminos con vistas y planes que permitan despedir el calor sin sufrirlo.

También es un buen momento para volver a las rutas más emblemáticas, esas que en pleno verano pueden resultar demasiado exigentes por el sol, la roca y la falta de sombra. En Alicante hay muchas opciones para arrancar septiembre, pero pocas son tan reconocibles como subir al Peñón de Ifach, en Calp. Es una experiencia que se disfruta tanto por el camino como por el final: vegetación mediterránea, paredes verticales de piedra, el Mediterráneo a los pies y varios puntos desde los que mirar la costa como si fuera un mapa abierto.

Peñón de Ifach

La ruta de subida se encuentra dentro del Parque Natural del Peñón de Ifach, en el término municipal de Calp, en la Marina Alta. Este espacio protegido tiene una superficie de 53,3 hectáreas y el centro de visitantes del parque se sitúa en el propio entorno del peñón. Aunque no sea una ruta larga en kilómetros, sí es una de las más especiales de la provincia por el lugar en el que se desarrolla: una gran mole caliza que se adentra en el mar y se ha convertido en uno de los símbolos de la Costa Blanca.

Una vista del Peñón de Ifach, con la playa Arenal Bol en primer término. / Javier Di Iorio Fernandez

Ruta

El recorrido comienza en la base del peñón, junto al centro de información, y avanza por la llamada Ruta Roja, la senda que permite subir hacia la cima. El primer tramo es el más amable: camino acondicionado, pendiente progresiva, vegetación mediterránea y miradores hacia las salinas de Calp, el puerto y las playas. A medida que se gana altura, las vistas empiezan a abrirse y el paisaje cambia. La ciudad queda abajo, el mar rodea la roca y el sendero se acerca al famoso túnel excavado en la piedra, uno de los puntos más reconocibles de la subida.

A partir del túnel, la ruta deja de ser un paseo sencillo. El terreno se vuelve más rocoso, irregular y resbaladizo, con zonas expuestas en las que conviene avanzar despacio y con buen calzado. El Ayuntamiento de Calp recuerda en su guía de reserva que, al tratarse de una ruta con tramos complicados, es necesario llevar calzado de montaña o similar. Esa advertencia no es menor: muchas personas se confían porque ven el peñón desde la playa y piensan que es una subida corta, pero la parte final exige atención, equilibrio y prudencia, especialmente si la roca está húmeda o si hay mucha gente en la senda.

El premio está en la cima. Desde arriba, las vistas de Calp son de las más espectaculares de Alicante: la playa de la Fossa a un lado, el Arenal-Bol al otro, las salinas, el puerto, el casco urbano, las montañas de la Marina Alta y el Mediterráneo rodeándolo todo. Es uno de esos lugares donde la cámara no sabe hacia dónde apuntar. El Peñón de Ifach se eleva hasta los 332 metros sobre el nivel del mar, una altura suficiente para convertir una ruta relativamente corta en un mirador natural impresionante.

Reserva previa

Eso sí, subir al Peñón de Ifach requiere organización. Para acceder al Parque Natural es necesario reservar previamente la visita, una medida pensada para evitar aglomeraciones y preservar el ecosistema del parque. La reserva se tramita por la web de parques naturales de la Generalitat y permite acceder con hasta 10 días de antelación. Además, existe un límite de 300 visitantes diarios en la senda de subida, por lo que conviene no dejarlo para el último momento, sobre todo en fines de semana, puentes o días de buen tiempo.

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Recomendaciones

La recomendación para septiembre es clara: ir temprano, evitar las horas centrales del día, llevar agua suficiente, crema solar, gorra y calzado adecuado. Aunque el mes sea más amable que agosto, la roca acumula calor y buena parte de la ruta queda muy expuesta al sol. También conviene consultar la previsión meteorológica y el estado del parque, ya que puede cerrarse en situaciones de riesgo extremo de incendios forestales. Subir al Peñón de Ifach es uno de los grandes planes de senderismo de Alicante, pero no debe improvisarse.