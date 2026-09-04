El paseo junto al mar que une algunas de las calas más bonitas y salvajes de Alicante: ideal para hacer en septiembre

La costa de Alicante está llena de playas conocidas, grandes arenales y paseos marítimos, pero también conserva pequeños rincones donde el Mediterráneo muestra una imagen mucho más natural. Calas escondidas entre rocas, pinares que prácticamente llegan hasta el mar y senderos que avanzan junto a pequeños acantilados forman parte de un paisaje muy diferente al de los principales destinos turísticos de la provincia. Lugares perfectos para quienes buscan alejarse durante unas horas del ambiente urbano y disfrutar del litoral a otro ritmo.

Además, cuando el verano empieza a dar sus últimos coletazos, estos recorridos costeros se convierten en una alternativa especialmente atractiva. Las temperaturas más suaves permiten caminar con mayor comodidad y muchas playas recuperan la tranquilidad después de los meses de mayor ocupación. Septiembre y el inicio del otoño ofrecen así una buena oportunidad para combinar senderismo, naturaleza y mar, con la posibilidad incluso de darse un baño durante alguna de las paradas si las condiciones meteorológicas acompañan.

Paseo ecológico de Benissa

Uno de los mejores ejemplos de este tipo de rutas se encuentra en Benissa, en plena Marina Alta. Su conocido Paseo Ecológico recorre aproximadamente 3,5 kilómetros junto al Mediterráneo y enlaza algunas de las pequeñas playas y calas más características del municipio. El itinerario alterna escaleras, caminos, pasarelas y miradores situados prácticamente sobre el mar. No se trata de una ruta completamente llana, ya que existen varios ascensos y descensos, pero su dificultad es baja y puede recorrerse sin necesidad de ser un senderista experimentado. Durante el trayecto también aparecen diferentes paneles informativos sobre la flora, la fauna y la geología de este tramo de costa.

Playa de la Fustera

Uno de los principales puntos de referencia del paseo es la playa de la Fustera, una pequeña ensenada de arena rodeada de vegetación y acantilados. Es una de las playas más conocidas de Benissa y cuenta con más servicios que otras calas del recorrido, por lo que también resulta un buen lugar para comenzar la caminata. Desde aquí, el sendero continúa pegado a la costa hasta alcanzar la Cala dels Pinets, mucho más pequeña y formada principalmente por cantos rodados y plataformas de roca. Muy cerca se encuentra también el entorno de Mar Morta i Roques Negres, donde las formaciones geológicas y el contraste entre las rocas y el azul del Mediterráneo crean uno de los paisajes más particulares del recorrido.

El camino continúa después por la zona de Fanadix, dejando durante algunos momentos la primera línea del mar y avanzando entre pinares y pequeñas zonas de vegetación mediterránea. Tras cruzar el barranco de la Llobella, el sendero vuelve a encontrarse con la costa para llegar hasta la Cala de la Llobella, uno de los rincones más salvajes del itinerario. Esta pequeña cala de cantos rodados suele ser más tranquila que otras playas cercanas debido a su acceso menos cómodo. Sus aguas transparentes y su fondo rocoso la convierten además en un punto interesante para practicar snorkel o simplemente disfrutar de un baño alejado de los grandes arenales turísticos.

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Playa de l'Advocat

Después de la Llobella, el paseo continúa hacia la Playa de l'Advocat, otra pequeña playa rodeada por zonas rocosas y protegida parcialmente por un espigón. En este tramo el sendero vuelve a elevarse sobre el Mediterráneo y permite contemplar algunas de las mejores panorámicas de toda la ruta. Los miradores naturales que aparecen durante el recorrido ofrecen vistas abiertas sobre el litoral de la Marina Alta, con pequeños acantilados, vegetación mediterránea y un mar que, en los días despejados, adquiere tonos especialmente intensos.