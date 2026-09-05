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Un incendio de vegetación obliga a movilizar a los bomberos en Dénia

El fuego ya ha sido estabilizado y se ha declarado en la calle Miraflor

La ciudad de Dénia en una imagen de archivo.

La ciudad de Dénia en una imagen de archivo.

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Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

Los bomberos han trabajado este sábado en la extinción de un incendio de vegetación declarado en la calle Miraflor, en Dénia. Las llamas se han propagado hacia una zona de arboleda, pero ya ha sido estabilizado. Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, se han desalojado algunas viviendas por precaución.

Los efectivos se han centrado tanto en sofocar el fuego como en evitar que avance hacia los vehículos y otros elementos de la vía pública. Se han empleando 14 efectivos de los parques de Dénia, Benissa y Oliva para trabajar en la extinción. El aviso se ha recibido a las 13:29 horas y a estas horas se encuentra estabilizado. Por el momento, no constan personas heridas.

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