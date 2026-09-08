Patmore Resort & Residence obtiene la licencia de edificación

El rigor, la transparencia y el compromiso con la legalidad jurídica, han guiado cada paso de este proyecto. El pasado mes de agosto de 2026, el Ayuntamiento de Benissa otorgó oficialmente las licencias urbanísticas de Obra Mayor para la construcción de Partmore & Residence. Este respaldo administrativo, avalado por todos los informes técnicos favorables, representa un paso firme hacia el desarrollo ordenado del territorio.

Un acuerdo histórico para la comunidad de Benissa

Fruto de una gestión eficiente y del diálogo constructivo entre las partes, la mercantil Benissa Natura S.L. ha cerrado un acuerdo con el equipo de gobierno del consistorio que transformará el municipio, la cesión gratuita de una inmensa franja litoral, a favor de la comunidad benissera , más de 14.000 metros cuadrados de suelo virgen, valorado en más de 15 millones de euros. Esta generosa aportación patrimonial, permitirá a la localidad ampliar su emblemático “ Sendero Ecológico “ a coste cero, uniendo el recorrido peatonal junto a la icónica Cala Pinets y blindando un balcón inmaculado frente al mar para el disfrute de todos los ciudadanos.

Inquebrantable compromiso con el medio ambiente

El nuevo estándar del lujo solo se concibe trabajando desde la sostenibilidad. La conservación estética y la protección de la riqueza natural del entorno son pilares fundamentales de la actuación. Con la visión global del área internacional de Design Collective de CBRE, se ha apostado por un interiorismo basado en la tradición constructiva mediterránea, utilizando materiales nobles, maderas certificadas y tejidos naturales de bajo impacto ambiental. Además, el proyecto vela de forma escrupulosa por la protección de la biodiversidad; diversos estudios botánicos georreferenciados garantizan que la flora endémica se mantenga totalmente a salvo en la franja litoral preservada.

Impacto económico y un nuevo horizonte laboral

La edificación de Patmore Resort & Residence supondrá una inyección económica sin precedentes en la Marina Alta. El desarrollo generará de forma inmediata cientos de nuevos puestos de trabajo directos e indirectos, impulsando la empleabilidad local en sectores clave como la construcción, el turismo y los servicios. A medio y largo plazo, la operativa diaria del complejo hotelero asegurará la creación de empleo estable y de alta cualificación, dinamizando el tejido empresarial de la comarca y atrayendo un flujo de inversión sostenida que beneficiará a proveedores y comercios de la Costa Blanca.

Arrancan las obras de forma inminente

Con los trámites legales listos y tras depositar una garantía de más de 1,1 millones de euros en el Ayuntamiento, las obras de urbanización y edificación van a empezar de forma inminente. Será el momento de materializar el extraordinario trabajo del estudio Garrido Arquitectos y los interiorismos de CBRE y Andreu March Studio, ambos concebidos para disolver las fronteras entre la arquitectura y el entorno natural.

En el privilegiado enclave de Cala Pinets, la histórica Finca Patmore inicia su esperada metamorfosis para dar vida a un ecosistema donde la herencia patrimonial, el diseño de vanguardia y la exclusividad conviven en perfecta armonía. El proyecto trasciende el desarrollo inmobiliario tradicional mediante una concepción que cuida cada detalle, conectando al residente y al huésped con la más pura esencia mediterránea.

Benissa, próximo epicentro del turismo prime internacional

Gracias a este desarrollo, la Costa Blanca Norte consolida su posición en el mapa hotelero internacional del sector premium. La combinación de dos resorts exclusivos, Patmore Resort (Cinco Estrellas Gran Lujo) y Cala Natura (Cinco Estrellas Lujo Lifestyle), junto con la exclusividad del conjunto residencial Patmore Residence, impulsará el perfil de Benissa para convertirla en un destino de referencia mundial del turismo de lujo e inversión prime. El complejo está diseñado para atraer a un público de alto poder adquisitivo en busca de elegancia atemporal, conectado al entorno, lo que potenciará el prestigio y la competitividad de toda la provincia.

Patmore Resort & Residence avanzan como una realidad firme. Con el inicio de las obras, la región no solo da la bienvenida a un complejo arquitectónico inigualable, sino a un modelo que proyecta un futuro sostenible de prosperidad económica y social y un respeto absoluto por el entorno natural.