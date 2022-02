¿Y si pudieras plantar un árbol cada vez que intentas resolver una duda en internet? Puede parecer una idea utópica o poco realista, pero lo cierto es que en los últimos doce años se ha conseguido replantar más de 143 millones de árboles en 30 países distintos a golpe de click. Quienes han logrado este hito son los precursores de Ecosia, el buscador que planta árboles y cuya finalidad es proteger el medioambiente recuperando la vegetación en aquellos lugares del mundo que han sufrido grandes episodios de deforestación.

El buscador utiliza los anuncios de cada búsqueda para generar ingresos, que posteriormente se dedican a plantar árboles donde más se necesita. En tan solo 1,3 segundos, un usuario puede encontrar la receta de croquetas perfecta y cambiar, a su vez, el devenir de pueblos más afectados por la deforestación, como Burkina Faso, Uganda, Brasil, Estados Unidos, Australia o Indonesia. Con sus búsquedas plantan un árbol, una nueva vida que será fundamental para preservar especies en peligro de extinción, mantener viva la agricultura o mitigar el efecto del cambio climático.

En promedio, basta con 45 búsquedas por usuario para plantar un nuevo árbol. En la propia interfaz del buscador se ofrece todo tipo de información de cómo, dónde y por qué se plantan los árboles, además de ofrecer información sobre la gestión que se hace de los recursos e ingresos de la entidad.

A la hora de plantar nuevos árboles, Ecosia tiene muy en cuenta las características del lugar donde se pretende realizar esta acción. Su mantra es devolver a la Tierra las especies que siempre han pertenecido a ella. Para elegir las mejores especies autóctonas, además, trabajan codo a codo con las comunidades locales, donde cuentan con organizaciones nativas que les ayudan tanto a replantar como a conocer mejor el ecosistema.

La idea de fundar Ecosia surgió en 2009 tras un viaje alrededor del mundo, en el que el alemán Christian Koll, CEO de la empresa, entendió los problemas de deforestación que lo asolaban.

Entre 2009 y 2011 la idea empezó a calar dentro y fuera de las fronteras europeas hasta tal punto que en 2014 la empresa fue reconocida como B Corporation, siendo la primera con esta calificación en Alemania. Este reconocimiento se otorga a compañías que están construyendo una economía más inclusiva y sostenible para todas las personas y el planeta.

Para conseguirlo se deben cumplir unos altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia pública y responsabilidad legal. Para junio de 2019, ya había plantado 60 millones de árboles. Hoy, la cifra se acerca a los 143 millones.

Actuaciones en España

España es uno de los muchos países que se han unido a esta iniciativa. El sur de nuestro país se enfrenta a una intensa y rápida desertificación, lo que podría poner en peligro el 12% de las frutas y verduras y el 54% de las especies y plantas de toda Europa. En España Ecosia empezó a funcionar en 2017, y desde entonces se han restaurado 240 hectáreas y se han plantado 138.253 árboles. Junto a ellos colabora la Asociación Alvelal.

Esta asociación aúna agricultores, ganaderos, empresarios de varios sectores, comerciantes, investigadores de universidades y otras instituciones, así como ciudadanos que tienen un objetivo común: mejorar las condiciones socioeconómicas, medioambientales y culturales de las regiones; para hacer frente a las amenazas actuales como el despoblamiento, la desertificación y la falta de oportunidades. Su objetivo es la restauración del paisaje creando negocios que aporten un valor añadido a los productos locales y generan empleo sostenible, un valor el que coinciden de lleno con Ecosia.

Porque el objetivo va más allá de plantar árboles. Ecosia también ayuda a buscar alternativas económicas y oportunidades de negocio que permitan que su acción no sea un hecho puntual.

Por ejemplo, en España también se aborda la brecha generacional entre los agricultores, pues la media de edad de los trabajadores en las áreas rurales oscila los 40 y los 45 años. De ahí que uno de los proyectos de Ecosia sea ‘Millenials at work: the new generation of farmers’, con la que pretenden atraer a los más jóvenes a mantener viva una tarea tan vital como el cuidado del campo creando empresas sostenibles que permitan mantener la economía de los pequeños pueblos viva.

Y como en España, Ecosia trata de crear proyectos específicos que se adapten a cada país y permitan acabar con las prácticas económicas poco sostenibles. Así por ejemplo, aunque al plantar árboles en Brasil, se logra mejorar la salud del Amazonas y restaurar el ecosistema (los árboles protegen el 60% de las especies en peligro de extinción del país), Ecosia también ayuda a los agricultores de la zona a llevar a cabo una agricultura regenerativa que sea compatible con la recuperación del gran bosque.

Pero las necesidades de Brasil son muy distintas, por ejemplo, a las de Burkina Faso, donde el objetivo de plantar nuevos árboles está en restaurar la tierra que ha quedado totalmente desertificada, lo que no solo la hace menos fértil, sino también propicia daños en las infraestructuras cuando se producen lluvias fuertes.

Allí, el proyecto está activo desde 2014 y se han recuperado 14.137 hectáreas con más de 15 millones de árboles plantados. Además, en este caso, se incluye a las comunidades para que formen parte del proceso de preparación de las semillas.

Pero si de algo sirve la repoblación de árboles autóctonos es para evitar que las malas prácticas económicas sigan destrozando los bosques. En Indonesia, donde el 25% de los bosques han sido reemplazados por vastos cultivos de aceite de palma, que han obligado a huir a toda la vida salvaje, se busca plantar árboles para establecer nuevos métodos de cultivo menos agresivos y que estén en consonancia con el ecosistema.

Ecosia sigue buscando nuevos usuarios que sigan aportando su granito de arena para mantener viva esta iniciativa.