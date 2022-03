Un estudio elaborado por Elisava Research, el departamento de investigación de Elisava, Facultad de Diseño e Ingeniería de la UVic-UCC, desmiente las estadísticas oficiales del reciclaje de plástico en España y revela que con el sistema actual es imposible alcanzar el objetivo de la Unión Europea de reciclar el 55% de los envases de plástico en 2025.

La investigación deja constancia de la necesidad de integrar las estrategias del diseño y el diseño y selección de nuevos materiales en el desarrollo de políticas de gestión de residuos. También aporta recomendaciones para poder converger con los objetivos establecidos por la Unión Europea y avanzar hacia una circularidad efectiva.

La investigación se basa en un análisis de flujo de materiales de plástico procedente de envases para determinar el estado actual y el rendimiento de la recogida y la reciclabilidad de los residuos en España. El análisis pone de relieve que España recoge el 15,3% de los envases de plástico y que solamente recicla el 10,7%, cifra que difiere drásticamente de las cotas oficiales de entre el 48% y el 70% que publica Ecoembes, sociedad privada que gestiona los residuos en España.

El estudio revela además importantes diferencias en reciclabilidad entre los diferentes tipos de plástico que forman los envases. Por ello, Elisava Research constata que sin una apuesta clara por incluir el diseño en las políticas de reciclaje no será posible alcanzar los objetivos marcados por la Unión Europea de reciclar el 55% de los envases de plástico en 2025.

El estudio se ha publicado en la revista científica Sustainable Production and Consumption con el título A realistic material flow analysis for end-of-life plastic packaging management in Spain: Data gaps and suggestions for improvements towards effective recyclability por los autores José F. López Aguilar, Eva Sevigné-Itoiz, Maria LLuïsa Maspoch y Javier Peña.

La mitad de envases de plástico son de film, con una tasa de reciclaje del 3%

La investigación analiza las especificidades, propiedades técnicas, potencialidad de circularidad y reciclabilidad de cada tipología de plástico. El estudio revela que el film, el plástico ligero que se usa para envolver y para hacer envases flexibles, representa casi la mitad de los envases de plástico que se ponen en circulación. El film tiene una tasa de rechazo en la planta de reciclaje cercana al 50% y una tasa de reciclaje efectiva del 3%, cifras que muestran que con el sistema de reciclaje actual es imposible alcanzar los objetivos de circularidad establecidos por la Unión Europea.

Por contra, los plásticos rígidos como el PET (como botellas de agua) o de HDPE (como botellas de detergente) presentan una tasa de reciclaje de alrededor del 30% y la menor diferencia entre la tasa de recogida y la de reciclaje, por lo que son más circulares.

Integrar el diseño en las políticas de gestión de residuos

La investigación reafirma que las políticas de gestión de residuos deben tener en cuenta las metodologías y estrategias del diseño para ser efectivas. Elisava Research propone recomendaciones concretas para aumentar la tasa de reciclaje de los residuos de envases de plástico y poder converger con los objetivos establecidos por la Unión Europea:

Limitar el uso del plástico film hasta que se elimine por completo . Se propone sustituirlo por material compostable, cartón o papel reciclable.

. Se propone sustituirlo por material compostable, cartón o papel reciclable. Armonizar los usos de los materiales según su uso : utilizar el PET únicamente para contacto con alimentos y el HDPE para contacto no alimentario.

: utilizar el PET únicamente para contacto con alimentos y el HDPE para contacto no alimentario. Favorecer el uso de botellas o formatos similares, ya que son más fáciles de identificar y que debido a su tamaño, composición y diseño requieren menos procesos de transformación.

Estudio de referencia (en inglés): https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352550922000458