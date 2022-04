El partido animalista PACMA ha reunido este domingo a miles de personas en las varias decenas de movilizaciones que había convocado en ciudades de todo el mundo para protestar contra la apertura prevista en Las Palmas de Gran Canaria de la primera granja de pulpos del mundo, impulsada por la empresa gallega Nueva Pescanova.

Precisamente ante la sede de esta compañía, en una zona industrial de Arteixo (A Coruña), ha tenido lugar la concentración convocada en Galicia, donde, al igual que en el resto de convocatorias, los participantes han guardado “una hora de silencio sosteniendo carteles con mensaje de concienciación y respeto hacia esta especie”, informa PACMA en un comunicado.

Según denuncian desde este partido, las condiciones de cría en cautividad de los pulpos “no son compatibles con la naturaleza de estos animales", de gran inteligencia y necesitados de estímulos en su vida cotidiana de los que carecerían al permanecer encerrados en tanques y jaulas. PACMA advierte también de que no existe una legislación específica que proteja a este animal.

La portavoz de la plataforma, Yolanda Morales, se ha declarado “satisfecha y agradecida” por la acogida dada por la ciudadanía a sus protestas, pese a que “no es sencillo unir tantas voces contra la explotación y el sufrimiento” de estos cefalópodos, animales “sumamente desconocidos para la mayoría”.

La coordinadora del partido en Las Palmas, Iris Sánchez, afirma que la comunidad científica ha mostrado un “contundente apoyo” al movimiento de protesta contra la primera granja de pulpos de mundo, tanto por motivos de bienestar animal como por razones medioambientales.

El centro que pretende abrir Nueva Pescanova en la ciudad canaria se halla “en trámite de obtención de los permisos” para comenzar con las instalaciones y con una inauguración prevista para este año 2022, indica PACMA.

Maltrato y explotación animal

La formación política animalista convocó actos de repulsa contra lo que califican como un “absoluto despropósito científico, ético y medioambiental” en 17 ciudades españolas: A Coruña, Alcalá de Henares, Barcelona, Bilbao, Córdoba, Donostia, Extremadura, Girona, Granada, Guadalajara, Las Palmas, Madrid, Murcia, Oviedo, San Lorenzo de El Escorial, Sevilla y Tarragona.

Las protestas se extendieron también a 15 ciudades extranjeras: Nueva York, Atenas, Bélgica, Cali, Catania, Ciudad de México, Edimburgo, Guayaquil, Londres, Nápoles, Portugal, Quito, Sydney, Terni y Zagreb.

El comunicado de Palma señala: “Nueva Pescanova pretende convertir a Las Palmas de Gran Canaria en la vanguardia del maltrato y la explotación animal con esta instalación que, según dicen, ‘producirá’ 3.000 toneladas de pulpos al año”.

“El pasado 5 de febrero organizamos una manifestación ante las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para exigir la paralización inmediata del proyecto, que todavía está pendiente del estudio que certifique si cumple los requisitos de impacto ambiental”, añade el partido animalista.

Según esta formación política, “toda actividad de explotación animal es terrible y supone un enorme maltrato para los animales, pero la avariciosa e inmoral industria sigue diseñando nuevos mecanismos para extraer hasta el último euro de beneficio a costa de las vidas de sus víctimas, los animales”.

PACMA destaca que un equipo de expertos ha examinado más de 300 estudios científicos y elaborado el informe titulado 'Review of the Evidence of Sentience in Cephalopod Molluscs and Decapod Crustaceans', (Revisión de la evidencia de sensibilidad en moluscos cefalópodos y crustáceos decápodos), que fue publicado por ‘The London School of Economics and Political Science’ en noviembre 2021.

La conclusión del informe es que los pulpos son “seres sensibles y hay pruebas científicas sólidas de que pueden experimentar placer, emoción y alegría, pero también dolor, angustia y daño”.

Animales complejos e inteligentes

La doctora Elena Lara, directora de investigación de Compassion In World Farming España (CIWF) y autora de ‘Cría intensiva de pulpos: una receta para el desastre’, asegura que los pulpos son “animales complejos, inteligentes, que necesitan interactuar con el medio ambiente y, por lo tanto, las granjas, que se caracterizan por ser inhóspitas, estériles, no son sitios adecuados para ellos”.

PACMA anima a ver el documental ‘Lo que el pulpo me enseñó’, ganador de un premio Oscar el año pasado y expone “ocho razones” para rechazar las granjas de pulpos:

Son animales solitarios por naturaleza: el hacinamiento y las altas densidades de las granjas de cría intensiva crean condiciones deficientes para su bienestar y aumenta el riesgo de agresión y territorialismo que, a su vez, puede ocasionar el canibalismo. Son muy curiosos e inteligentes: manipulan y controlan su entorno… Esto hace que se aburran en lugares inhóspitos, controlados, estériles y sin estímulos. Su dieta carnívora es insostenible para su cría en cautividad: entre el 20% y el 25% de los peces capturados se utilizan para fabricar harina y aceite de pescado, que sirve de alimento para peces carnívoros criados en piscifactorías. Los pulpos son carnívoros, lo que supone una presión adicional insostenible para las poblaciones de peces. Apenas se conocen sus complejas necesidades en materia de bienestar o del sufrimiento que pueden tener si se crían en cautividad: nunca se han criado pulpos de este modo, es probable que sus necesidades de bienestar no se satisfagan adecuadamente. Son criaturas frágiles a las que es muy fácil dañar: no tienen un esqueleto interno ni externo que les proteja, pueden sufrir lesiones por el contacto con un manipulador o por interacciones agresivas con otros pulpos. Al desplazarse mediante propulsión pueden sufrir lesiones al chocar con las paredes de los tanques o de las jaulas. No existe ningún método científicamente validado para el sacrificio sin crueldad de pulpos: los capturados en libertad son apaleados en la cabezas, les seccionan el cerebro, los asfixian en una red o congelan en hielo. Aún no se han desarrollado alternativas que garanticen que los pulpos estén inconscientes antes de ser sacrificados. No existe legislación que proteja el bienestar de los pulpos en las granjas: ni europea ni nacional, los pulpos se encuentran totalmente desprotegidos frente al sufrimiento y a los crueles métodos de sacrificio. La cría de pulpo es incompatible con las directrices estratégicas para el desarrollo sostenible de la acuicultura de la UE: instan a que la acuicultura deje de depender de la harina y del aceite de pescado que se fabrican a partir de peces salvajes.

Informe sobre la sensibilidad de los cefalópodos: https://www.lse.ac.uk/News/News-Assets/PDFs/2021/Sentience-in-Cephalopod-Molluscs-and-Decapod-Crustaceans-Final-Report-November-2021.pdf