Las lluvias han sido inusualmente copiosas en el mes de abril en gran parte de España y eso puede llevar a creer que la amenazadora sombra de la sequía ya no planea sobre nosotros. Y, sin embargo, un detallado análisis de la situación demuestra que eso no es así. Las lluvias caídas a lo largo de abril no han conseguido compensar el déficit de precipitaciones que arrastra la Península en su conjunto en lo que va de año.

Un estudio efectuado por el portal eltiempo.es que ha tomado como referencia la evolución de los últimos diez años concluye que, pese a todo, sigue habiendo un déficit de lluvias (que además va en aumento) en la vertiente atlántica, mientras que se aprecia un superávit o, al menos, una situación normal en el este y el sureste. En País Vasco y Navarra se aprecia una situación parecida. Si se observa la evolución de los últimos diez años en algunos puntos concretos, se aprecia claramente que, salvo en esas zonas, la tendencia apunta hacia años cada vez menos lluviosos. En Córdoba, Santiago de Compostela o Canarias, puntos muy alejados entre sí, se aprecian evoluciones a la baja del régimen de lluvias en la última década, alcanzando un déficit del 30% en el caso de La Palma. Sin embargo, mientras las vertientes atlánticas presentan déficit, en áreas de Navarra y País Vasco, además del Mediterráneo, suelen estar en superávit durante los últimos años. En dichas zonas, las lluvias suelen ser torrenciales (con los riesgos que ello representa), pero al menos no existe sequía meteorológica a día de hoy en el área mediterránea. Estaciones como las de Utiel (Valencia), Elche, Huércal-Overa (Almería) y otras indican cantidades de lluvia entre 2019 y 2021 por encima de lo normal. Lorca, en Murcia, registró en el periodo diciembre-abril nada menos que un 200% más de lo que sería normal en dicho periodo. Por el contrario, en zonas atlánticas el panorama es diametralmente opuesto. Vigo apenas ha registrado un 54% de las precipitaciones que serían normales en estos cinco meses. Lo mismo ocurre en localidades de Zamora como Villardeciervos (un 38% menos de lo normal) o Soria (un 72% menos de lo normal). Pero incluso en el Mediterráneo hay excepciones, porque en Barcelona se han recogido un 46% menos de lo normal en estos cinco meses. Por tanto ¿ha terminado ya la sequía en España? "La respuesta es clara: no. Las lluvias no han eliminado la sequía y en la vertiente atlántica se ha acumulado incluso más déficit. En el este, por el contrario, sí se ha acumulado mucho más de lo normal, con un superávit mayor", señala Roberto Granda en el citado portal meteorológico. Mala situación de los embalses En consecuencia, la situación de los embalses españoles sigue siendo, en términos generales, mala. Resulta especialmente destacable el muy bajo nivel que presentan las cuencas del Guadiana y el Guadalquivir. Lo mismo sucede en el Tajo. El Segura apenas llega al 44%, si bien en este caso es previsible que siga subiendo, y además los suelos se encuentran muy saturados de agua por las fuertes lluvias de los últimos dos meses. Ahora bien, también es importante tener en cuenta qué sucede con los acuíferos subterráneos y en este caso siguen sufriendo una importante presión por grandes consumos desde diversos sectores, añade Granda. "La sequía meteorológica puede haberse paliado parcialmente, así como la agrícola. Ha llovido para permitir que las cosechas, como el cereal, sigan adelante. No obstante, son lluvias insuficientes en muchas áreas del país, y es evidente que seguimos en una mala situación. Podemos hablar, pues, de sequía en España. Una sequía, además, prolongada y que en la vertiente atlántica se arrastra desde hace muchos años", concluye este experto.