El sistema lineal de producción y gestión de los recursos tiene fecha de caducidad. Este modelo basado en producir, usar y tirar ya es un sistema obsoleto y del que como sociedad deberíamos huir. La economía circular es la solución. Y para ayudar a paliar los efectos del cambio climático, el papel del reciclaje en el modelo de la economía circular es sumamente importante. Gracias a los procesos de reciclaje, el anterior modelo lineal deja paso a un círculo sin fin basado en producir, usar y reciclar.

Uno de los principales objetivos es reducir el volumen de los residuos generados y minimizar nuestra huella de carbono y para ello, el reciclaje es considerado la piedra angular del modelo circular.

Pero, todavía queda mucho por hacer y por ello, en el Día Mundial del Reciclaje, que se celebra el 17 de mayo, se busca concienciar a la población sobre la importancia de tratar los residuos como corresponden para proteger el medio ambiente.

19,8 millones de residuos reciclados

La economía española generó en 2021 en torno a 138 millones de toneladas de residuos (cerca de 490 kilos por persona y año), de los que 19,8 millones de toneladas -menos de un 15%- se reciclaron generando nuevos productos y materias primas. Esos 19,8 millones de residuos reciclados en 2021 supusieron un 3,1% más que en 2020 y su venta generó ingresos por valor de 3.400 millones de euros, frente a los 3.100 del año anterior.

Según las conclusiones del informe «Grandes Cifras del Sector Reciclado de Residuos 2022» elaborado por IFMA España, los residuos metálicos concentraron más del 60% del volumen total reciclado el año pasado, mientras que el segmento de papel y cartón reunió algo más del 20%. El resto correspondía a madera, vidrio y plástico.

Aun así, las cifras y estadísticas reflejan que el sistema de reciclaje actual en España sigue fracasando. Pese a los años transcurridos desde la implantación del sistema de contenedores, las últimas cifras (2021) muestran que España no alcanzará los mínimos marcados por la Unión Europea hasta dentro de varias décadas.

La tasa de reciclado de residuos municipales es del 35%, lejos del objetivo marcado por la Comisión Europea del 50% y de la media de la Unión Europea, que es del 48%, según un informe sobre economía circular presentado por la Fundación Cotec. Este porcentaje de reciclado se sitúa 20 puntos por debajo del objetivo del 55% que ha fijado la UE para 2025.

De esta forma, la Comisión Europea recomienda a varios estados miembros, entre los que se encuentra España, que deberían aplicar mejor los principios de la economía circular especialmente en lo relacionado con: ahorro de agua y energía, prevención de residuos, reciclado de materiales, promoción de la reutilización y reparación y generalización del uso de materias primas secundarias.

Regla de las tres erres

En primer lugar: reducir. Cuando hagamos la compra, intentar adquirir productos a granel, que tengan el mínimo envasado posible. A ser posible ninguno. Usando bolsas de tela.

Reutilizar: dar una nueva vida a las cosas que ya no nos sirven. Antes de tirarlas a la basura, piensa que te pueden servir para otra cosa: botellas, bolsas y cajas de cartón pueden tener varios usos y servir como maceteros, para decoración, construir cosas, etcétera.

Y reciclar: la mayoría de materiales que utilizamos pueden reciclarse. Esto depende de las instituciones y de nosotros mismos. Por ejemplo, el reciclaje de 1.000 kg de papel salva la vida de 17 árboles.

Orihuela celebra el Día Mundial del Reciclaje mejorando resultados

La Concejalía de Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos está haciendo un esfuerzo por mejorar la prestación del servicio público poniendo especial énfasis en que el mismo se produzca de una manera eficiente y contribuyendo a la mejora de aspectos medioambientales. La recogida selectiva de residuos comprende no solo el reciclaje de papel/cartón, envases/plásticos y vidrio, si no que también incluye la recogida de enseres, el servicio del Ecoparque móvil y la recogida de podas en la zona costera.

Guillermo Cánovas Vergel, Concejal del área, nos explica que para tener una ciudad limpia y sostenible es necesaria la colaboración de todos, vecinos y administración, por lo que tenemos que ser conscientes de actuar unidos en el reciclaje y ayudar en la recogida selectiva de residuos.

Este esfuerzo común por separar y reciclar desde el origen del residuo, desde cada hogar de Orihuela, no repercute solo medioambientalmente sino que también lo hace en el valor económico ya que se estima una previsión de ingresos directos en el Ayuntamiento, por parte de Ecoembes, de unos 264.000 euros a lo que hay que sumar el ahorro de entorno a los 128.802 euros que supone no llevar estos residuos a las plantas de tratamiento y eliminación, por tanto, entre abonos directos y ahorro en planta, unos 400.000 euros menos lo que le cuesta a los oriolanos el tratamiento de sus residuos.

Trabajando ya en la nueva campaña de concienciación que se presentará en las próximas semanas y con el incremento de contenedores de recogida selectiva, desde Limpieza Viaria cuentan con una mejora notable tanto en los medios que se ponen a disposición de los vecinos y vecinas de Orihuela como en la prestación del servicio.

De hecho en los próximos días, tras la ampliación del convenio con Ecoembes, se espera recibir los 35 nuevos contenedores de carga lateral y 15 de carga superior para recogida selectiva de envases que se sumarán a los 25 de carga trasera que ya dan servicio a mercados y eventos para facilitar la labor del reciclaje en virtud del Plan integral de residuos de la Comunidad Valenciana.

El pasado año 2021 se cerró con con un total de 3723 toneladas de residuo selectivo en origen, cifra que duplica los datos de 2016 y que se ha ido incrementando año tras año.

El Consorcio Vega Baja Sostenible, un firme compromiso con la mejora del reciclaje

Hoy, Día Mundial del Reciclaje, el Consorcio Vega Baja Sostenible subraya su compromiso con la minimización de residuos para conseguir un mundo más limpio, más verde y más sostenible. Para conseguir cumplir este reto, el Consorcio ha organizado distintas actividades de educación y gestión ambiental.

El pasado mes de abril, el Consorcio Vega Baja celebró el Clean up Day. En esta jornada histórica, más de 1.500 vecinos recogieron 15 toneladas de residuos de distintos parajes naturales de la Vega Baja. Gracias al esfuerzo y el trabajo de los vecinos, los increíbles paisajes de esta comarca respiran más limpios que nunca. Incluida en la iniciativa europea Let’s Clean Up Europe, el Clean Up Day fue la mayor recogida de residuos voluntaria de la historia del territorio.

El 12 de mayo, el Consorcio Vega Baja impulsó junto a Ecoembes y la Generalitat Valenciana las jornadas Vega Baja Sostenible Mejoras en la Gestión de Residuos. El encuentro, dirigido a los responsables políticos y técnicos municipales del Consorcio, abordó mecanismos para mejorar la separación en origen y campañas que luchan contra el abandono de residuos, como el proyecto Libera.

Grupo Braceli, ofrece una importante «aportación» a la economía circular

Grupo Braceli es una compañía que se dedica a la gestión integral de residuos, reciclaje y recuperación de todo tipo de residuos férricos y no férricos. Ofrece servicios integrales para la gestión medioambiental que incluyen contenedores industriales, desguace, demoliciones industriales y gestión de aparatos eléctricos y electrónicos.

Para Jonathan Braceli, director de operaciones del grupo, es muy importante tener las herramientas disponibles para ofrecer el mejor servicio en materia medioambiental para sus proveedores y clientes. Asimismo, María Chornopyska, directora comercial, valora mucho que las puertas de Grupo Braceli estén abiertas de lunes a sábado para atender a empresas y personas que necesiten llevar sus residuos con el fin de que sean correctamente gestionados, ya que «nuestros servicios se enfocan en la cercanía con sus clientes y proveedores, en la profesionalidad de sus trabajadores y, con especial cuidado en la sensibilidad por el futuro del planeta».

Todo el equipo humano, según menciona el responsable de administración Javier Ricart, está muy sensibilizado con el medio ambiente y participan regularmente en cursos y programas de formación.

Carlos Braceli, gerente del grupo, ha expresado que: «puesto que el sistema lineal de nuestra economía (extracción de materia primas, fabricación, utilización y eliminación) está llegando a su límite es importante sensibilizar a la sociedad de la importancia de Reducir, Reutilizar y Reciclar».

Grupo Braceli ofrece una importante «aportación» a la economía circular, ya que pequeños productores de residuos o particulares pueden descargar en sus instalaciones los residuos que han generado o recogido para que estos puedan ser introducidos en la cadena de producción y ser «transformados» en nueva materia prima.