La llegada de la temporada estival incrementa de manera notable el número de visitantes y las actividades de ocio y naturaleza en las zonas de montaña de la cordillera cantábrica. Son áreas con presencia de osos pardos. Con el objetivo de mejorar la seguridad tanto de los plantígrados como de los visitantes, el proyecto LIFE ‘Osos con futuro’ acaba de lanzar un vídeo de animación titulado ‘Consejos para recorrer las montañas del oso pardo’.

El audiovisual está realizado con técnicas tradicionales, con tratamiento imagen a imagen, para recrear con la máxima fidelidad los movimientos naturales de los personajes y los animales. Forma parte de la campaña informativa del proyecto LIFE, que desarrolla distintas acciones de conservación del oso cantábrico en escenarios de cambio climático.

El objetivo final del vídeo es contribuir a la compatibilidad entre las actividades recreativas en la naturaleza y la presencia de osos en un contexto como el actual, en el que aumentan tanto estas actividades como la población osera.

El vídeo, con una duración de 5:00 minutos, cuenta la historia de dos grupos de visitantes que se comportan de manera muy distinta mientras recorren un monte osero: por un lado, un padre con su hija, que actúan de forma responsable y disfrutan de la excursión, y por otro lado, una pareja con conductas inapropiadas que pone en riesgo a los osos y a sí mismos.

El contrapunto entre ambos grupos sirve para hacer hincapié en lo que se debe hacer (y lo que no) para evitar un encuentro fortuito con un oso, y para saber cómo actuar si, aun así, esta situación excepcional ocurriera.

Los osos evitan el contacto con la gente

Los protagonistas que siguen las recomendaciones adecuadas utilizan siempre los caminos y senderos autorizados y no se adentran en la vegetación espesa. No siguen los rastros de osos, ni se acercan a animales muertos, que pueden ser fuente de alimentación para el oso y otras especies. Además, llevan a su perro con correa y no tiran los restos de su picnic. “Su experiencia en el monte, observando osos a distancia y con responsabilidad, es muy satisfactoria”, resalta la Fundación Oso Pardo (FOP).

En el otro relato, la pareja de comportamiento erróneo e incívico, intenta hacerse un selfie cerca de los osos y trata de acariciar a un osezno, provocando la respuesta defensiva de la madre. En la carretera, acabarán siendo multados tras perseguir con su vehículo a un oso en la calzada, en vez de reducir la marcha, activar luces de emergencia y esperar a que el animal abandone la vía.

El vídeo también aborda las recomendaciones de actuación ante un posible encuentro con un oso, incluso aunque se produjera una carga por parte del animal o una muy excepcional situación de ataque.

“Conviene incidir en que en Europa los osos evitan el contacto con la gente, y la suelen detectar con bastante antelación, alejándose discretamente del lugar sin que en la mayor parte de los casos la persona llegue a darse cuenta.”, destaca la FOP.

No obstante, ante un encuentro fortuito nunca se debe reaccionar de forma agresiva o dando voces. Tampoco debe intentarse un acercamiento, que el oso identificaría como una amenaza.

El relato y el estilo del audiovisual está dirigido a todos los públicos. El proyecto LIFE intensificará su campaña en los próximos meses en toda el área de distribución del oso cantábrico, con especial incidencia en aquellos espacios que reciben mayor afluencia de visitantes.

Efectos del cambio climático en los osos

Además, el proyecto ‘Osos con Futuro’ destaca la importancia de extender las acciones informativas también durante el invierno “para concienciar de que el alza de las temperaturas invernales en las montañas debido al cambio climático repercutirá previsiblemente en la hibernación, acortándola o incluso suprimiéndola, lo que provocará que haya más osos activos en los montes”. Con este objetivo, los impulsores del proyecto conectarán con un centenar de asociaciones del sector de los deportes de invierno y del sector de la caza.

El video ya se ha puesto a disposición de las Federaciones de Senderismo y Deportes de Montaña de las comunidades cantábricas, puntos de información de parques nacionales y naturales, así como de todos los colectivos involucrados en actividades de conservación o de ocio en montes oseros.

Finalmente, el proyecto LIFE ‘Osos con Futuro’ ha concebido este video para que pueda ser divulgado no solo en la cordillera Cantábrica, sino también en los Pirineos y en otras montañas oseras de Europa.

La ejecución ha corrido a cargo de The Glow Animation Studio, de la productora Glow, reconocida, entre otros galardones, con el European Film Award y un Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. La idea original y el guion han sido concebidos por la FOP.

Coordinado por la FOP, el LIFE ‘Osos con Futuro’ está cofinanciado por la Comisión Europea y cuenta como socios con la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y la Fundación Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León. También participan como colaboradores el Gobierno del Principado de Asturias y la Fundación Tierra Pura.

Más visitas a la Casa del Oso

De otro lado, la Fundación Oso de Asturias (FOA) ha revelado que entre el 11 y el 17 de abril, 417 personas recorrieron las instalaciones, lo que supone un incremento del 9,7% con respecto a 2019 (el año pasado las visitas estuvieron marcadas por las restricciones a la movilidad debidas a la pandemia).

Las principales novedades de este año fueron la instalación de paneles sobre los ecosistemas asturianos y varios elementos relacionados con la apicultura, en el exterior del recinto, y también la exposición temporal ‘Cortinos. Colmenares tradicionales del occidente de Asturias’, que se pudo visitar hasta el pasado día 2.

La mayoría de los visitantes que acudieron a las instalaciones de la Casa del Oso en Semana Santa fueron turistas nacionales, principalmente de Madrid (119), País Vasco (59), Castilla y León (32) y Cataluña (25). Además, acudieron a la Casa del Oso 57 visitantes asturianos, la mayoría de Oviedo (25) y Gijón (15). Por último, también disfrutaron de la propuesta expositiva catorce franceses y dos holandeses.

Por otro lado, los informadores ambientales de la FOA asesoraron a 682 senderistas que visitaron en Semana Santa el Parque Natural de Somiedo, el de Las Ubiñas-La Mesa o los Valles del Oso. Realizaron 239 encuestas sobre el grado de conocimiento del oso pardo y sobre el turismo de naturaleza y repartieron distintos folletos con información sobre buenas prácticas en el entorno natural.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación EDP y el Grupo Baldajos, que facilita una movilidad sostenible al ceder dos vehículos eléctricos, libres de emisiones.

Web de la FOP sobre ‘Osos con futuro’: https://fundacionosopardo.org/proyecto-life-osos-con-futuro/