La resposta és 8. Podem donar una segona vida a 8 caixes de cereals i convertir-les en un llibre d’aventures, per exemple. Per això, és tan important reciclar els envasos de paper i cartó en el contenidor adequat, perquè es puguen reciclar i tornar a reutilitzar.

En l’actualitat, encara es busquen maneres i procediments de fer el procés de reciclatge del paper més eficient, com per exemple afegint trossos de revistes a la pasta de paper per fer-lo més resistent o fent caixes de cereals.

A més, el paper reciclat pot ser un material d’una qualitat excel·lent. Segons la longitud de les fibres, pot reciclar-se fins a set vegades! Sol utilitzar-se per a fer cartó i paper d’embalar, però també poden trobar-se fulls de paper reciclat.

En què consisteix “L’economia circular del paper”

El paper és un material orgànic que s’obté, principalment, a partir de les fibres de cel·lulosa de fusta verge dels arbres per a aconseguir una polpa. Aquesta polpa de cel·lulosa es pot obtindre a partir de fusta verge o també a partir de paper reciclat.

L’economia circular del paper converteix la fusta en productes paperers, que es reciclen al seu torn en nous productes. La indústria del paper utilitza com a recurs natural i renovable: la fusta que a Espanya es cultiva en plantacions locals que estan contínuament regenerant-se.

“Tot el paper i el cartó usat a Espanya, procedeix de plantacions d’arbres específiques per a obtindre aqueix material”

Per ajudar-te a reciclar, els ajuntaments, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana i ECOEMBES, posen en la via pública el contenidor blau.

El contenidor blau, igual que el groc, ja està més de 20 anys en funcionament a Espanya. Aproximadament n’hi ha un per cada 215 persones.

La bona notícia és que a Espanya el 80% de les llars i els ciutadans som recicladors actius que separem els nostres residus diàriament. Això afavoreix enormement l’economia circular.

Aquest contenidor sol ser fàcil de distingir i d’usar, ja que està destinat per a paper i cartó exclusivament.

Un truquet que ajuda molt és doblegar bé i comprimir els envasos en compte d’arrugar-los, per estalviar espai en el poal domèstic, augmentar-ne la capacitat i facilitar el transport fins al contenidor blau, ajudant al mateix temps que no es desborden en la via pública.

Saber què ha de tirar-se al contenidor blau és molt senzill. Continua llegint i veuràs!

Què es pot tirar al contenidor blau?

Tot tipus de caixes, grans o menudes d’aliments, de calçat, caixes de productes congelats, de cereals i de galletes, caixes de pizza, paper per a embolicar, paper d’ús diari, i no oblides les caixes i els embolcalls dels productes que compres a través del comerç electrònic i et porten a casa. I encara que no siguen envasos, també es depositen els diaris, les revistes i els papers.

Errors més comuns que cal evitar

I quins són els residus impropis* més habituals en aquest contenidor? Els errors més comuns se solen produir amb el bric. Com que sembla cartó, es pensa que aquest contenidor és la seua destinació, però NO és així.

El bric va sempre al contenidor groc, ja que està compost per tres materials diferents: cartó, plàstic i alumini.

Hi ha altres papers, com els tovallons de cuina o papers bruts que han d’anar amb les deixalles orgàniques (que sol ser el contenidor marró). I els bolquers o les compreses, al de la resta.

Curiositats sobre el procés de reciclatge del paper i el cartó

Aquests envasos depositats en el contenidor blau són traslladats a plantes de recuperació, on es netegen i eliminen impureses (tintes, plàstics, metalls…), es classifiquen segons els tipus de paper i es premsen en bales de dimensions i pes estandarditzats.

Una vegada a punt, es transporten a una fàbrica de paper, on es transformen en bobines de paper nou, que es convertiran en diaris o caixes de sabates, de cereals, de fulls…

Vegem-ho de manera més detallada:

En primer lloc, s’hi afigen dissolvents perquè les fibres se separen. Després, se separa de totes les impureses. A continuació, se centrifuga la mescla perquè els materials se separen segons la densitat. Es llava i s’elimina la tinta amb bambolles d’aire. Finalment, es blanqueja amb peròxid d’hidrogen o hidrosulfit de sodi.

Advertiments importants

neta i bruta: sempre al blau. Els envasos menuts són tan importants com els grans. I quan estigues fora de casa, recorda: no deposites els envasos en les papereres de fem, deposita cada residu en el contenidor adequat, encara que hages de caminar una mica més. O guarda-ho i deposita-ho prop de casa, si estàs en la muntanya, la platja o d’excursió. És l’única manera que es puguen reciclar.

Com pots ser un consumidor responsable de paper: Redueix-Reutilitza-Recicla

No imprimisques documents, si no cal. Pensa-ho bé abans de fer-ho.

Utilitza preferiblement el format digital per a estalviar paper.

Reutilitza les llibretes usades per les dues cares, fins a apurar les pàgines.

Anota els teus assumptes pendents (llista de tasques, llista de la compra…) en papers usats o en una pissarra menuda que es puga esborrar.

Utilitza sempre paper reciclat.

Per ampliar informació sobre com reciclar correctament, visita ecoembesdudasreciclaje.es

*Informació avalada per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.