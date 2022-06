Las compañías aéreas están empezando a actuar (quizá no con la rapidez que exigen las circunstancias) en la descarbonización del sector. Al margen de nuevos combustibles y de ensayos con motores de hidrógeno verde, una empresa bien conocida en España, Air Nostrum, ha anunciado la adquisición de una decena de dirigibles para implantar en varias de sus rutas domésticas. Un medio de transporte ecológico y tranquilo que volverá a surcar los cielos españoles, más de un siglo después.

Hybrid Air Vehicles (HAV) es la empresa británica creadora de estos dirigibles y ha confirmado que iniciará su vida comercial en España tras firmar un acuerdo con la aerolínea Air Nostrum, dedicada a vuelos domésticos de corta distancia tanto en España como entre nuestro país y el extranjero.

El acuerdo firmado entre ambas empresas incluye la compra de 10 unidades del Airlander 10, un impresionante dirigible que actualmente espera obtener su certificación, lo que se confía en que suceda en breve.

Cumplimentado este trámite, para 2026 los diez Airlander 10 pasarían a estar operativos para su uso en rutas domésticas por toda España.

Pero ¿en qué consiste esta aeronave? ¿Es exactamente lo mismo que ya hemos visto en películas antiguas y documentales? La respuesta es que, básicamente sí, pero incorporando todos los avances en materia de tecnología y de seguridad que han surgido en la larga centuria transcurrida desde que cayeron en desuso.

El Airlander 10 es un moderno dirigible sustentado por helio que incorpora tecnologías propias de un avión y también de un helicóptero. El casco lleno de helio reduce hasta en un 90% el consumo de combustible necesario para mantener el aparato en el aire si lo comparamos con un avión convencional.

¿Qué distancias podrá volar? La autonomía de la aeronave completamente vacía es de nada menos que 7.400 kilómetros y la velocidad máxima es de 130 km/h. Ahora bien, esas cifras se alcanzan con los motores de combustión que utiliza en la actualidad este modelo. Pero la compañía prevé para 2025 estrenar una configuración híbrida que servirá de puente hacia una motorización puramente eléctrica en 2030. Esos motores, como es obvio, no tendrán el rendimiento de los térmicos y reducirán su autonomía hasta los 350 kilómetros.

Sin embargo, sigue siendo una distancia muy apetecible para las compañías aéreas dedicadas a ofrecer servicios domésticos, con ciudades relativamente próximas, o entre islas de los dos archipiélagos.

No necesitará grandes aeropuertos

Sus características le permiten despegar y aterrizar en espacios reducidos, lo que permite el traslado de hasta 100 pasajeros a zonas en las que no existan instalaciones aeroportuarias. El pasaje iría acomodado en una espaciosa cabina que no necesita ser presurizada al volar a poca altura y que no sufriría de vibraciones causadas por los motores.

“Estamos explorando todas las vías que se nos presentan para reducir la huella de carbono. Es algo que venimos haciendo desde hace muchos años. El Airlander 10 bajará drásticamente las emisiones y por eso hemos alcanzado este acuerdo con HAV. La sostenibilidad, que es positiva para todos, ya es un hecho irrenunciable en el día a día de la aviación comercial y acuerdos como este son una forma efectiva de alcanzar los objetivos de descarbonización previstos en la iniciativa legislativa ‘Fit for 55’”, ha declarado Carlos Bartomeu, presidente de Air Nostrum.

Por su parte, Tom Grundy, director general de Hybrid Air Vehicles, constructor de las aeronaves, comenta: «El Airlander 10 está diseñado para ofrecer un futuro mejor de servicios aéreos sostenibles, permitir nuevas redes de transporte y proporcionar opciones de crecimiento rápido a nuestros clientes. Nuestra asociación con el Grupo Air Nostrum como aerolínea de lanzamiento de Airlander 10 marca el camino hacia ese futuro”.

“A medida que países como Francia, Dinamarca, Noruega, España y el Reino Unido comienzan a establecer ambiciosos objetivos para la descarbonización de los vuelos nacionales y de corta distancia, Hybrid Air Vehicles y los socios de Air Nostrum están demostrando cómo podemos llegar a ello, y llegar pronto. Nos estamos preparando para comenzar la producción de Airlander en 2022. Esto creará miles de puestos de trabajo directamente en la empresa y en nuestra innovadora cadena de suministro”, añade Grundy.

En Air Nostrum creen que las características de este dirigible lo convierten en un medio “ideal para cubrir muchas de las rutas más importantes en todo el territorio español”. Pero también se piensa en los servicios logísticos, viaje de ocio e incluso la vigilancia.

