Algunos canes lo pasan fatal cuando llega cualquier época en la que ciertos humanos deciden divertirse con los petardos. Fin de año, celebraciones tras alguna victoria en el fútbol, Fallas, Sant Joan... en fin, el calendario está plagado de eventos así en toda España. No hay soluciones milagro pero sí hay algunas medidas que pueden aliviar en parte la ansiedad ante esos estruendos inesperados. Aquí compartimos todas las pistas prácticas que pueden ayudar un poco. El portal especializado Sr.Perro.com ofrece los siguientes consejos para tratar de ayudar a nuestra mascota.

Un consejo previo es que hay que tener mucho cuidado al pasear a los canes en época de petardos y tracas. Nunca sabes cuándo alguien va a tener la feliz idea de montar un estruendo cerca: es fácil que un perro se asuste, pegué un tirón y pueda salir corriendo.

Revisa bien que no se le pueda soltar el collar o la correa: basta un tirón inesperado para que un paseo se vuelva una pesadilla.

En esos días, mejor pasear a los perros siempre con correa. Y sácale siempre con una chapa en la que esté tu número de teléfono (o escribe el teléfono en su collar), así en caso de que se suelte podrán llamarte lo antes posible.

Y es buena idea, además, pasear a tu perro mucho antes de que llegue la noche y el momento máximo de ruido.

1. No dejar al perro solo en casa y a ser posible, tratar de que esté en una habitación lo más alejada posible del ruido.

Previamente es útil conseguir que tu perro tenga alguna "zona segura", algún rincón de la casa donde esté particularmente a gusto, con sus juguetes y chuches... para que en momentos complicados, como fin de año, pueda refugiarse ahí.

Si tu can está acostumbrado a estar en su transportín y lo asocia a momentos agradables, a viajes en los que está cerca de ti, etc. puedes dejar que se meta dentro: sería como su "zona segura móvil". Pero no lo dejes solo y dentro de un transportín cerrado, obviamente, porque eso podría empeorar su ansiedad.

Incluso puedes cubrir parte del transportín con alguna toalla para que se sienta más protegido.

2. Mantener la calma y tratar de transmitir esa misma sensación al can, pero sin exagerar, con normalidad.

La cuestión está en no reforzar, sin querer, justo el comportamiento que buscamos evitar.

Paciencia y calma, ten en cuenta que tu can es como una esponja para tus emociones, si ve que tú estás nervioso probablemente él lo estará más.

No se trata de ignorar su malestar, sino de intentar que sienta que no tiene porqué preocuparse.

3. Generar otro tipo de ruidos que 'oculten' el sonido de los petardos.

Encender la radio o la TV, poner música tranquila: se trata de que sonidos no alarmantes sirvan para ofrecer la sensación de normalidad y calma.

En Youtube se pueden encontrar diversos vídeos de sonidos apacibles y música especialmente pensada para los perros. Incluso hay quien ha compuesto música especial para calmar a los perros.

4. Adaptil

Se trata de un producto creado a partir de una feromona natural que ayuda a disminuir el estrés, tanto en canes adultos como en cachorros.

Conviene empezar a usarlo, en alguna de sus modalidades, al menos una semana antes de la llegada de la pirotecnia.

En versión difusor eléctrico, dispersa en el aire la misma feromona que utilizan las madres tras el parto para calmar a los cachorros. No es ni sedante ni tranquilizante.

A algunos canes les funciona realmente bien pero, como siempre, lo mejor es preguntar a vuestro veterinario.

5. Ropa 'Calmante', las camisetas tranquilizadoras

La idea de este tipo de prendas es canalizar los beneficios de técnicas como el Tellington TTouch, la terapia por presión: lograr un efecto calmante al ejercer una presión suave y constante sobre el torso del can. Eso hace que se liberen hormonas calmantes del tipo endorfinas y oxitocinas.

No todos los perros reaccionan con la Thundershirt pero cuando lo hacen... parece un milagro, como en el caso de nuestro amigo Nero. Idealmente, habría que acostumbrar a nuestro perro a llevarla días antes del momento álgido de los petardos.

Hay quien prueba con alguna camiseta que le pueda quedar ajustada al can, sin ser una thundershirt, para intentar generar el mismo efecto, como las bandas del TTouch.

Pero, de nuevo, si no está acostumbrado a llevar ropa, habría que habituarle antes del día de los petardos para que sea efectivo.

6. Tratar de distraer a vuestro can con algún premio de 'larga duración', algún hueso o alguna chuche que le guste mucho.

Esto sólo funciona si no está ya alterado, si habéis conseguido bloquear la fuente de ruido para que pueda concentrarse en algo agradable, como sus juguetes o sus chuches.

7. Hay quien trata de concienciar al vecindario dejando carteles en el portal y en la calle, explicando que hay perros (y gente mayor y niños pequeños) que sufren los efectos de la pirotecnia. A veces funciona...

Artículo de referencia: https://www.srperro.com/consejos/salud-perruna/consejos-para-calmar-a-los-perros-en-epoca-de-petardos/

....

Contacto de la sección de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es