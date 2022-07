El divulgador científico Fernando Valladares ha alertado este martes de posibles "colapsos parciales del ecosistema marino", extinción de especies y "una crisis de productividad y de biodiversidad" en el Mediterráneo oriental debido a las altas temperaturas que se están registrando en este mar.

Valladares, que ha participado en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ha explicado que en el Mediterráneo oriental se están registrando unas "temperaturas sostenidas" de entre tres y cuatro grados por encima de la media normal.

Estas temperaturas, unido al termoclima de este mar en el período estival, está generando, según el científico, una "crisis bioquímica", ya que el calor genera "mucha descomposición de materia orgánica".

La descomposición, ha explicado Valladares, provoca una reacción en cascada que va a llevar a una "crisis del ecosistema" y a "la extinción local de muchas especies".

"Se han sobrepasado valores históricos en la temperatura del agua y se han mantenido durante tanto tiempo que podemos hablar de colapsos parciales del ecosistema marino", ha lamentado el divulgador, quien ha vaticinado que en las próximas semanas habrá "una crisis de productividad y de biodiversidad en el ecosistema marino" de esa zona del Mediterráneo, que afecta a Baleares, el norte de África y el Levante español.

En declaraciones a los periodistas, Fernando Valladares ha pedido que los medios de comunicación y los científicos formen una "alianza" para canalizar la preocupación social del cambio climático.

En este sentido, ha alertado que "ante desafíos como el cambio climático, no caben las divisiones ni visión política cortoplacista o ideológica que no tenga el aval científico" y ha pedido que no se hagan declaraciones políticas "por el hecho de provocar, incendiar o enfrentar».

Contra la "inacción" política

"Se comete una seria irresponsabilidad ante la cual los medios, la sociedad y los científicos debemos tener tolerancia cero y no permitir ni un solo titular por divertido, llamativo o provocador que sea, que no se apuntale en el conocimiento científico", ha lamentado.

Valladares, quien forma parte del grupo 'Rebelión Científica', que el pasado abril lanzó agua tintada contra el Congreso de los Diputados para denunciar "inacción" política contra el cambio climático, ha opinado a preguntas de los periodistas, que las denuncias hacia esas acciones han sido "desproporcionadas".

"Cada vez más científicos nos salimos de la zona de confort", ha señalado el divulgador, quien ha apuntado a que este movimiento de "desobediencia civil" está orientado a "que se cambie la mirada" para centrarla "en el origen del problema" del cambio climático.

"El fondo es la reducción de emisiones, no hay más tutía, no se pueden sortear esas evidencias científicas", ha subrayado Valladares, quien ha criticado las últimas medidas de la UE para afrontar la crisis energética.

"La UE ha dado tres pasos de vergüenza", ha dicho el científico, en alusión a la declaración de la energía nuclear y gas como energías verdes, o la relajación de la contabilidad de emisiones.

"Es un claro retroceso que desde luego invalida a Europa como un continente verde. No tiene de verde ya nada", ha afeado el divulgador, quien ha pedido "no dar marcha atrás" en la transición ecológica frente a las dificultades económicas.

Respecto a priorizar la lucha contra el cambio climático, Valladares ha asegurado que "mata a muchas más personas que los conflictos bélicos" y ha considerado que lo que amenaza a la humanidad "no es la tensión geopolítica", que según ha indicado, "viene por el mismo problema que el cambio climático, que es la gestión de la energía y los recursos naturales".

