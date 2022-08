El cambio climático está afectando severamente a la Tierra, los ecosistemas y los seres vivos que los habitan. El último ejemplo de esos impactos negativos ha sido desvelado por un equipo internacional de científicos, que ha comprobado que los lagartos nacen envejecidos a causa del calentamiento global. Esta situación ha hecho que muchos de los ejemplares afectados no alcancen su edad reproductiva, lo que pone en serio peligro la continuidad de las poblaciones.

El envejecimiento es el precio a pagar por adquirir y procesar energía a través de la actividad celular y la productividad del ciclo vital. El calentamiento climático puede exacerbar el ritmo inherente del envejecimiento. Eso al menos se desprende de una investigación en la que se analizaron los impactos que las altas temperaturas tienen en el ADN de poblaciones de lagartos que viven en la región central de Francia.

El estudio, publicado en la revista académica ‘Proceedings of the National Academy of Sciences', reveló los impactos del "envejecimiento acelerado" como corolario de la disminución de la población impulsada por el clima que se registra en las tierras altas centrales de Francia.

"Encontramos una acumulación transgeneracional de acortamiento de los telómeros, lo que implica que la descendencia ya nació ‘vieja’. Sugerimos que este proceso puede exacerbarse a través de las generaciones, lo que lleva a un ciclo de envejecimiento en la población", recoge el estudio.

Los expertos analizaron muestras de ADN de diferentes grupos de edad de los lagartos para medir la longitud de los telómeros, estructuras que protegen la información genética de los cromosomas y que informan sobre la salud general del cuerpo y el ritmo de envejecimiento del animal.

ADN dañado y envejecido

Los datos recabados durante el estudio indican que las temperaturas han subido tanto que muchos lagartos cuyas madres sufren estrés por calor nacen con el ADN dañado y envejecido, una condición que, además, se hereda de generación en generación, lo que amenaza la continuidad de la especie.

"En poblaciones menguantes, la mayoría de los neonatos heredaron telómeros ya cortos, lo que sugiere que nacieron fisiológicamente viejos y es poco probable que alcancen el reclutamiento", señalan los investigadores.

"La biodiversidad está atravesando una crisis mundial, destacada por el alarmante ritmo de pérdida de especies en todo el mundo. Esta tendencia se está acelerando, especialmente debido a los efectos generalizados del calentamiento climático en los riesgos de extinción en especies de rango limitado o adaptadas al frío", explican los investigadores

"Un problema actual es nuestra ceguera sobre la naturaleza y la generalidad de los mecanismos subyacentes que conectan los climas más cálidos con la historia de vida individual, y las señales de alerta temprana de extinciones inducidas por el calentamiento", explica la investigación.

Entre las conclusiones de la investigación destaca la de que el tiempo que separa el nacimiento o la primera reproducción de la muerte puede verse alterado por el calentamiento climático y el estrés por calor. Podría darse el caso de que este efecto, ya comprobado en los lagartos, se produjera también en otros animales, e incluso en el ser humano.

Por contra, las bajas temperaturas corporales, generalmente, benefician la vida útil tanto en animales endotérmicos (de sangra caliente) como ectotérmicos (de sangre fría).

"Vivir rápido, morir joven"

"En los ectotermos terrestres, el calentamiento climático también puede restringir los patrones de actividad y aumentar significativamente los costos de mantenimiento, así como los riesgos de estrés por calor. Juntos, pueden eventualmente alterar las compensaciones fundamentales de la historia de la vida y un cambio a una estrategia de historia de vida de ‘vivir rápido, morir joven’ a lo largo del continuo lento-rápido", recoge el artículo científico.

No es la primera vez que los científicos estudian el efecto de las temperaturas sobre los lagartos. Hace tres años, un estudio internacional con participación de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) concluyó que los lagartos de climas fríos son los más afectados por el aumento de las temperaturas a causa del cambio climático.

El estudio, que se publicó en la revista científica ‘Nature Communications’, mostró que la disminución de la humedad por el calentamiento global genera ambientes que los lagartos no pueden soportar.

Las especies de lagartos surgidas en ambientes tropicales que se han extendido a climas templados se fueron adaptando al frío, pero no al calor. Su fisiología está estrechamente vinculada al clima, por lo que son muy sensibles a los aumentos de temperatura y especialmente vulnerables al cambio climático.

Entre los lacértidos hay especies que pueden sobrevivir en desiertos, y otras que habitan en zonas frías de montaña. Incluso hay una especie, la lagartija vivípara o de turbera (Zootoca vivipara), cuyo hábitat alcanza hasta el Círculo Polar Ártico, más al norte que cualquier otro reptil.

La investigación auguraba que las lagartijas adaptadas a ambientes de montaña en zonas mediterráneas como la Península Ibérica, donde el calentamiento del clima será especialmente intenso, afrontarán problemas de reducción en la extensión de su hábitat y de competencia con otras más adaptables. Esta circunstancia podría afectar a endemismos como el lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), tal y como alertó entonces el CSIC.

