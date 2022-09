Las ciudades que dejaron los antiguos mayas en Mesoamérica son una continua fuente de sorpresas, pero no siempre solo de tipo histórico y arqueológico. Un grupo de científicos acaba de descubrir allí algo totalmente inesperado: contaminación por mercurio. En un artículo publicado en la revista Frontiers in Environmental Science, los investigadores concluyen que esta contaminación no es, ni mucho menos, el resultado de algo reciente, propio de la época moderna. Por el contrario, se debe al uso frecuente de productos que contienían mercurio por parte de los mayas del Período Clásico, entre los años 200 y 900 dC. Esta contaminación es tan intensa en algunos lugares que incluso hoy en día representa un peligro potencial para la salud de arqueólogos desprevenidos.

El autor principal, Duncan Cook, profesor asociado de Geografía en la Universidad Católica de Australia, afirmó: "La contaminación por mercurio en el medio ambiente generalmente se encuentra en áreas urbanas contemporáneas y paisajes industriales. Descubrir mercurio enterrado profundamente en suelos y sedimentos en las antiguas ciudades mayas es difícil de explicar, hasta que comenzamos a estudiar la arqueología de la región y vimos que los mayas usaron mercurio durante siglos". Contaminación antropogénica antigua Cook y sus colegas revisaron todos los datos sobre las concentraciones de mercurio en el suelo y los sedimentos en los sitios arqueológicos del antiguo mundo maya. Dichos datos demuestran que en enclaves del Período Clásico para los que se dispone de mediciones (Chunchumil en el México actual, Marco Gonzales, Chan b'i y Actuncan en Belice, La Corona, Tikal, Petén Itzá, Piedras Negras y Cancuén en Guatemala, Palmarejo en Honduras, y Cerén, una 'Pompeya' mesoamericana, en El Salvador), la contaminación por mercurio es detectable en todas partes excepto en Chan b'i. Las concentraciones van desde 0,016 ppm en Actuncan hasta un extraordinario 17,16 ppm en Tikal, un lugar que recibe a millares de turistas todos los años. A modo de comparación, el umbral de efecto tóxico (TET) para el mercurio en los sedimentos se define como 1 ppm. Grandes consumidores de mercurio ¿Qué causó esta contaminación de mercurio? Los autores destacan que se han encontrado vasijas selladas llenas de mercurio 'elemental' (es decir, líquido) en varios sitios mayas, por ejemplo, Quiriqua en Guatemala, El Paraíso en Honduras y la antigua megaciudad multiétnica Teotihucan en el centro de México. En otras partes de la región maya, los arqueólogos han encontrado objetos pintados con pinturas que contienen mercurio, principalmente a partir del mineral cinabrio. Los autores concluyen que los antiguos mayas usaban con frecuencia pinturas y polvos que contenían cinabrio y mercurio para la decoración. Este mercurio podría haberse lixiviado de patios, áreas de piso, paredes y cerámica, y posteriormente esparcirse en el suelo y el agua. "Para los mayas, los objetos podían contener ch'ulel, o fuerza del alma, que residía en la sangre. Por lo tanto, el pigmento rojo brillante del cinabrio era una sustancia sagrada, pero sin que ellos lo supieran, también era mortal y su legado persiste en suelos y sedimentos alrededor de los antiguos sitios mayas", dijo el coautor, Nicholas Dunning, profesor de la Universidad de Cincinnati. Como el mercurio es raro en la piedra caliza que subyace en gran parte de la región maya, especulan que el mercurio elemental y el cinabrio que se encuentran en estos enclaves mayas podrían haber sido extraídos originalmente de depósitos conocidos en los confines norte y sur del antiguo mundo maya, e importados a estas ciudades por comerciantes. Todo este mercurio habría representado un peligro para la salud de los antiguos mayas: por ejemplo, los efectos del envenenamiento crónico por mercurio incluyen daños en el sistema nervioso central, los riñones y el hígado, y causan temblores, problemas de visión y audición, parálisis y problemas de salud mental. problemas. Tal vez sea significativo que uno de los últimos gobernantes mayas de Tikal, Dark Sun, que gobernó alrededor del año 810 d.C., esté representado en frescos como patológicamente obeso. La obesidad es un efecto conocido del síndrome metabólico, que puede ser causado por una intoxicación crónica por mercurio. Se necesita más investigación para determinar si la exposición al mercurio desempeñó un papel en cambios y tendencias socioculturales más amplios en el mundo maya, como los que tuvieron lugar hacia el final del Período Clásico. El coautor, Tim Beach, profesor de la Universidad de Texas en Austin, declaró: "Concluimos que incluso los antiguos mayas, que apenas usaban metales, hicieron que las concentraciones de mercurio fueran muy elevadas en su entorno. Este resultado demuestra que, así como hoy vivimos en el 'Antropoceno', también hubo un 'antropoceno maya' o 'Mayaceno'. La contaminación por metales parece haber sido efecto de la actividad humana a lo largo de la historia". Estudio de referencia: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2022.986119/full ….. Contacto de la sección de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es