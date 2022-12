Un rebaño de ovejas en una granja de la región de Mongolia Interior, en el norte de China, ha sido filmado caminando continuamente en círculo durante 12 días, según ha informado el periódico estatal chino People’s Daily, que ha divulgado un vídeo en el que se observan docenas de ovejas que se pasean en círculos casi perfectos.

Este fenómeno, realmente inusual, ha desatado todo tipo de teorías para explicar el comportamiento de los animales.

Entre las explicaciones aportadas figuran algunas tan singulares, por ejemplo, como la de que las ovejas estaban entrando en una espiral de muerte, como lo hacen a veces las hormigas. Otros especulan que el comportamiento podría haber sido causado una enfermedad llamada listeriosis, que puede afectar a su sistema nervioso, y que se da por la bacteria Listeria monocytogenes.

Según el portal especializado IFL Science, la infección puede arraigar en un solo lado del tronco encefálico, lo que provoca la parálisis de un lado de la cara de los animales y la inclinación de su cabeza. Esta inclinación de la cabeza les hace caminar en círculo, de ahí que la enfermedad reciba a veces el apodo de “enfermedad de los círculos”.

Sin embargo, normalmente solo un pequeño porcentaje de las ovejas se ven afectadas por esta patología, y tienden a seguir su propio patrón de círculos, muriendo después de unos pocos días, según explica Science Alert.

Sea como sea, los expertos permanecen desconcertados. Mientras algunos aseguran no haber visto jamás algo similar y no descartan incluso que, en vista de las imágenes difundidas de los animales, pueda tratarse de un montaje, otros consideran que no tiene por qué ser un fraude.

Matt Bell, profesor y director del Departamento de Agricultura de la Universidad de Hartpury, en Gloucester (Inglaterra), es uno de ellos. Para el profesor, la explicación al fenómeno es quizás más simple, aunque igualmente desconcertante.

Resultado de estar encerradas

“Parece que las ovejas están en el corral durante largos periodos, y esto podría dar lugar a un comportamiento estereotipado, dando repetidas vueltas en círculo debido a la frustración por estar en el corral y limitadas en su posibilidad de desplazamiento. Esto no es bueno. Entonces las otras ovejas se unen, ya que son animales de rebaño, y se unen a sus amigos”, dijo Bell a Newsweek.

De acuerdo con Science Alert, este es un síntoma común en los animales salvajes en cautividad, especialmente los grandes felinos. Se conoce como zoochosis, y puede dar lugar a un comportamiento repetitivo que no parece servir para nada. Una vez que un animal de rebaño comienza a actuar de esta manera, puede incluso propagarse como un extraño contagio.

Por su parte, según informó el periódico británico Metro, la propietaria de la granja dijo a los medios de comunicación locales que al principio solo había unas pocas ovejas que mostraban ese comportamiento, pero que poco a poco todo el rebaño empezó a hacer lo mismo, lo que apoya la explicación de Bell.

No obstante, ningún otro corral de ovejas de la misma propiedad ha experimentado esta situación, lo que hace que “el gran misterio de las ovejas” se mantenga vivo, a pesar de las posibles teorías que lo explican.

