La bicicleta sigue ganando usuarios en su apuesta por la movilidad sostenible

El uso de la bicicleta está en máximos históricos en España y ya son casi 20 millones de personas las que las utilizan regularmente en una apuesta por la movilidad sostenible en la que también tiene protagonismo la combinación "ocio y deporte", según ha explicado a EFE el secretario general de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), Jesús Freire. De hecho, el año pasado siguió creciendo y ya las emplean al menos una vez a la semana 11 millones de usuarios, lo que supone un 40% más entre 2019 y 2022, según el último barómetro publicado por la Red de Ciudades por la Bicicletas.

Entre los principales motivos de este incremento figuran "la era postconfinamiento", la "apuesta de la población por una movilidad sostenible" y su uso para "ocio y deporte", ha valorado Freire. De acuerdo con los datos del barómetro, las razones más importantes en la actualidad para utilizarla son pasear (84,1 %), hacer deporte (79,2 %), los desplazamientos cotidianos (56,9 %), acudir a un centro de estudios (40,4 %) e ir al trabajo (36,9 %). En estos dos últimos motivos se ha notado especialmente la subida -de 11,1 puntos en el caso de ir a los centros de estudios y de 10 puntos en el de ir al trabajo- desde 2019 y en este momento suponen los más importantes para alrededor del 30 % de usuarios en conjunto.

Uso urbano y auge de la bicicleta eléctrica

Otro dato que refleja el llamativo incremento de la bicicleta como medio de transporte en uso urbano es que ya son cerca de 20 millones las personas que la usan regularmente en España y, aunque la de montaña sigue siendo "la más consumida, cabe resaltar el auge en los últimos años de la bicicleta eléctrica".

Un informe de AMBE titulado 'El sector de la bicicleta en cifras' que data de 2021 confirma que en ese momento "se vendieron más de 220.000 bicicletas eléctricas con un precio medio de 2.861 euros", uno de los motivos que ha llevado a esta industria a pedir "incluir la bicicleta en el "Plan Moves" del gobierno para ayudar a la compra de vehículos sostenibles" ya que "los que la utilizan lo hacen más a menudo y para distancias más largas" de entre 50 y 80 kilómetros, ha estimado Freire.

El auge de la bicicleta está asociado también con el de la producción de accesorios y componentes, especialmente en 2021 "cuando hubo una demanda muy acelerada". Las ventas en España "se sitúan en millón y medio de unidades con un precio medio de 984 euros" lo que ha convertido el país en "líder en producción de bicicletas y marcas", además del país europeo que más exporta fuera de la UE.

"Insostenible no apostar por la bicicleta"

Aunque hay localidades donde se usan más que en otras, hoy día "es políticamente insostenible no apostar por la bicicleta", advierte Freire, que se felicita por la construcción de redes de carriles bici o aparcamientos así como por el uso de bicis compartidas sobre todo "en Sevilla, Valencia, Barcelona y Madrid", por lo que "en los próximos cinco años no quedará ciudad en España que no haya hecho una apuesta clara por la bicicleta".

Los expertos creen que se trata además de una cuestión de "educación" y de "concienciación" de la ciudadanía, alegando que "hay que dejar el coche y la moto, y pedalear un poquito" para "dejar de emitir CO2 en ciudades como Madrid y Barcelona, que lo están pidiendo a gritos".