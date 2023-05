El meteorólogo Roberto Brasero nos ha avanzado esta semana un dato muy curioso y que ha llamado la atención. Y es que el Centro Europeo de Previsión ha lanzado su pronóstico estacional para Europa durante los meses de junio, julio y agosto. Una vez más, se espera con una alta probabilidad, superior al 70%, que las temperaturas en España sean superiores al promedio trimestral, lo que indica un verano caluroso, explicaba Brasero.

Aunque en esta previsión, escrita para el tiempo de Antena 3 destaca una novedad: en el mapa de anomalías de precipitación se observa ahora una ligera posibilidad, entre el 40% y el 50%, de que haya más lluvias de lo habitual durante este trimestre. Es importante destacar que en verano suele llover poco, por lo que no se espera que sean cantidades significativas, señala el meteorólogo, quien añadía que la probabilidad no es muy alta. Quizás un mes más tormentoso podría indicar esa señal. ¿Podría ser junio un mes con tormentas? No lo sabemos, pero estaremos atentos, ya que “algo se empieza a mover en el tiempo”, señalaba el meteorólogo de Antena 3.

Cambios en el tiempo de esta semana

Esta semana también se observan cambios en el tiempo, tal y como señala Brasero en su previsión. Las temperaturas están disminuyendo y se esperan algunas lluvias. A partir de este jueves por la tarde, las tormentas se intensificarán y el viernes podrían ser fuertes en el norte y este de España. “Sin embargo, no parece que vayan a durar mucho tiempo”, puntualizaba.

Si hablamos de las temperaturas, sí que se espera un cambio más significativo. “Bajarán el jueves, el viernes (día en que quizá se note más la bajada) y el sábado, porque a partir del domingo vuelven a subir. Por eso digo que nos vamos a quitar ya el 'calorazo' de estas semanas atrás en las que hemos tenido temperaturas inusualmente altas, pero calor seguirá haciendo..., un calor más propio de un mes de mayo y no tan veraniego”, explicaba.

El descenso térmico se notará más el viernes debido a la presencia de nubes. A excepción de Canarias y el suroeste, es probable que veamos nubes en toda España, con lluvias en el norte y este del país. En las comunidades del Mediterráneo estarán en algunos puntos en alerta amarilla por fuertes lluvias. Así que tendremos que preparar el paraguas para los próximos días, aunque el domingo todo cambiará.