Las ansiadas lluvias hicieron acto de presencia durante el fin de semana y muchos se preguntan si las precipitaciones se repetirán a lo largo de la semana. El meteorólogo Mario Picazo tiene la respuesta. Y es que, según comenta en su último tuit, esta semana "llega con tientes muy del mes de mayo. Lluvia, nubes, sol, viento .. vamos un mix de situaciones".

La semana llega con tientes muy del mes de mayo. Lluvia, nubes, sol, viento .. vamos un mix de situaciones. Muy pendientes de la borrasca del sur peninsular y su trayectoria ya que puede suponer más o menos lluvia para zonas muy necesitadas como Andalucíahttps://t.co/veGrDaVExT pic.twitter.com/1oBkd1qzk9 — Mario Picazo (@picazomario) May 14, 2023

Picazo señala que siguen "muy pendientes de la borrasca del sur peninsular y su trayectoria ya que puede suponer más o menos lluvia para zonas muy necesitadas como Andalucía".

Tiempo inestable para esta semana

Durante esta semana, se espera que la inestabilidad climática persista en diversas comunidades. El flujo de viento del norte continuará, lo que dará lugar a una mayor actividad de nubes y precipitaciones en las regiones del norte. No obstante, también estaremos atentos a una pequeña borrasca que se desplazará desde Canarias hacia el extremo sur de la península.

¿Seguirá lloviendo esta semana?

Las lluvias y la nieve serán los principales elementos en la predicción para esta semana. Las precipitaciones serán bien recibidas, siempre y cuando no vengan acompañadas de granizo como ocurrió recientemente. Aunque no resolverán el problema de la intensa sequía en muchas áreas de España, al menos será un alivio ver caer algo de agua.

¿En qué zonas de España va a llover?

Las mayores precipitaciones se esperan entre el domingo y el próximo sábado, principalmente en el norte. Nuevamente, la región del Cantábrico oriental y los Pirineos serán las más afectadas por la lluvia, y en algunos casos, la nieve podría acumularse por encima de los 1300 a 2000 metros, dependiendo del día de la semana.

También estaremos atentos a una pequeña perturbación que se desplazará desde Canarias durante la primera mitad de la semana, generando algunas precipitaciones en la zona del estrecho. Los modelos de pronóstico han ido cambiando su trayectoria día a día, por lo que hasta el momento parece que solo rozará el sureste de la península y las Islas Baleares, en su camino hacia el Mediterráneo central para el próximo fin de semana.

Temperaturas por debajo de lo normal

Aun así, se espera que algunas áreas del sureste y sur peninsular, así como Ceuta y Melilla, reciban lluvias a lo largo de la segunda mitad de la semana. Aunque las temperaturas registrarán valores más propios de mediados de mayo, en muchas zonas se mantendrán por debajo de lo normal. La excepción será el suroeste de la península, donde las máximas podrían superar puntualmente los 30 grados.

Capitales como Sevilla y Córdoba ya han experimentado días con temperaturas elevadas en los últimos días. Sin embargo, en el norte habrá algunas capitales que no superarán los 15 grados. Aunque las temperaturas más frescas se registrarán en el norte, en general, esta semana no presentará grandes fluctuaciones térmicas, al menos no tan intensas como las de la semana pasada.

Además, a medida que avance la semana y especialmente hacia el final de la misma, se espera que el viento del norte y nordeste disminuya en muchas áreas donde ha sido intenso en estos días. Las ráfagas más fuertes se registrarán en el norte de Galicia, norte de Cataluña, Baleares y Canarias.